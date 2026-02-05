發錢了！嘉義竹崎鄉5000元振興金　2/6起發放

▲竹崎鄉「馬上幸福、馬上有錢」5000元振興金，2/6起發放。（圖／竹崎鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為減輕丹娜絲颱風對鄉民生計造成的衝擊，嘉義縣竹崎鄉公所推出每人新臺幣5,000元的「振興經濟金」，自2月6日起分階段辦理發放，作為災後振興最實質、最有感的暖心回饋，讓鄉親在農曆年前後即可感受到政策溫度。

竹崎鄉長曾亮哲表示，災後重建不僅是道路、設施等硬體工程，更重要的是照顧鄉親的生活壓力。公所在盤點開源節流成果、確保財政穩健後，將預算優先轉為鄉民福利，這筆5,000元振興金不只是經濟上的支援，更是一份心意，希望讓大家「馬上有錢、馬上幸福」，安心過好年。

為確保全鄉32,089位符合資格的鄉親都能順利領取，公所規劃三階段分流發放，兼顧效率與便利，落實「馬上就辦、馬上有感」的行政作為。

第一階段為「村定點發放」，自115年2月6日（五）至2月8日（日），由各村設置發放所，鄉親可就近領取；第二階段為「村辦公處補領」，時間為2月9日至2月12日，未及於第一階段領取者可至戶籍所屬村辦公處辦理；第三階段則為「申請匯款」，於2月24日至3月6日受理，提供無法親領或委託領取者申請。

資格方面，凡於114年12月10日前設籍竹崎鄉，且於發放首日仍在籍之鄉民皆具領取資格；同時，於該日前出生並在發放首日前完成戶籍登記的新生兒，也同樣可領取5,000元振興金，充分展現照顧全鄉、世代共好的用心。

曾亮哲鄉長也呼籲，鄉親領到振興金後，能多加運用於在地消費，支持竹崎商家與產業，帶動地方經濟正向循環。他強調，這筆資金不只是紓解壓力，更是振興百業的重要動能，未來公所也將持續努力，讓每一位鄉親都能真切感受到「馬上幸福」的施政溫度。