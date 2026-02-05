電梯等太久！男子住40樓受夠「每日下樓花20分鐘」…忍痛虧本賣房

▲馬先生表示，該住宅當年是「萬人搖紅盤」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

為了不再忍受每天等20分鐘電梯的煎熬，中國杭州一名住在40樓的馬先生選擇賣掉住宅。該房源曾是當地一度熱度極高的「萬人搖紅盤」，但實際入住後，馬先生卻因生活品質問題毅然虧本出清，引發外界對超高層住宅居住體驗的討論。

據《錢江晚報》報導，馬先生表示，該房位於40樓，2023年入住後，幾乎每天出門都要花上20多分鐘等待電梯，讓他感到相當困擾，「沒有一天不鬧心」。他也提到，夜間休息時常覺得室內噪音明顯，長期下來影響心情與生活品質。

▲▼馬先生直呼，下樓等電梯要花二十分鐘。（圖／翻攝自微博）

馬先生說，當初搖中這間紅盤時，全家都相當興奮，認為運氣極好，但真正住進去後，感受卻與期待落差甚大。當他提出賣房時，家人多半無法理解，認為好不容易搖中的熱門房源，僅因等電梯問題就出售實在可惜，但他仍態度堅決。

馬先生直言，「不想再消磨自己的心情了」，房子終究是用來住的，住得開心比追逐紅盤更重要，未來也不會再盲目追逐高熱度房源。

報導指出，針對「超高層住宅是否真的難等電梯」的疑問，晚上高峰時段，記者前往臻珹幸福裡一套40樓頂樓中間戶看房，該棟樓為兩棟高層建築，每個棟樓配置三梯四戶；晚上6點，現場並無其他住戶等候，從進入電梯到抵達40樓，全程不到2分鐘，下樓時幾乎未等待，電梯運行時間約1分鐘。

▲馬先生最終虧本賣房。（圖／翻攝自微博）

此外，有住在20樓以上的住戶表示，等電梯的高峰主要集中在早上7至8點，其餘時段多半只需一到兩分鐘，「20多分鐘有點誇張，不排除是在趕時間時，心理感覺特別漫長。」

也有住在30樓以上的住戶指出，曾遇過等6至10分鐘的情況，但通常不需要等第二趟電梯，「整體來說不算困擾，住起來還算舒適。」

不過，是否「難等」，不少網友認為仍與實際居住狀況密切相關。社群平台上，有住在40樓的網友分享，「只要遇到一部電梯例行保養，剩下的電梯就會忙到不行，每次等電梯都像在修練心性」。