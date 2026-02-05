　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

▲▼台北市長蔣萬安視導跨縣市多捷運車站無差別攻擊危安實兵演練。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北大安區70多歲男子染漢他病毒發病8天後身亡，成為今年首例死亡案例，而且在死者家屬證實家中有老鼠活動及鼠跡；環保單位進行捕鼠作業，2隻於住家周邊捕獲的老鼠，經檢驗漢他病毒抗體為陽性。儘管市府已經展開清消，但近日又接連爆出北捷車廂、連鎖超商食品架出現老鼠的畫面，市長蔣萬安今（5日）下午受訪表示，早上已召集全市12個行政區，進行大清掃的動作，也就是全面地毯式清消，以及環境整潔。

蔣萬安下午視導雙北跨縣市無差別攻擊危安實兵演練後受訪，被問到台北市鼠患叢生，包含大安區現在是鼠輩橫行，而年節將近，屬於高風險的傳統市場要如何因應？是否要恢復滅鼠週？蔣萬安回應，今年發生第一起漢他病毒致死事件後，第一時間即刻啟動應變機制，因此在週一晨會親自主持跨局處應變會議，不只是環保局、民政局、市場處、商業處等所有單位全面參與，啟動各項應變作為，包括進行有效投藥、區域範圍全面清消。

蔣萬安說，今天早上也指示召集全市12個行政區進行大清掃，也就是全面地毯式的清消，以及環境整潔，還有結合市場處，針對全市公有市場、夜市、商圈全面清潔，以及公園處針對公園周邊以及樹穴部分清消，不遺漏任何環節。

最後，蔣萬安也提醒所有市民，年節要到了，現在進行各項清掃工作，特別針對室內包括社區、餐廳等，要謹記「不讓鼠來」、「不讓鼠住」、「不讓鼠吃」，一定要做好各項環境清潔，另外也特別提醒民眾做大清掃時，務必戴口罩、手套，避免接觸老鼠的分泌物。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍
充電鋰電池爆炸！北港武德宮火警　起火點曝
快訊／史上第10大逃殺！　外資重砍台股726億害科技股慘綠
搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯
1晚台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

維安演習簡訊漏標「演練」！民眾驚又砍人？　蔣萬安：事先有說明

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

雙北維安「寧可撈過界、不要三不管」　蔣萬安提醒別降低警戒心

民眾嚇壞！雙北維安演習簡訊未註明「演練」　新北：認知落差

台積電3奈米晶片製程落腳日本　藍：矽盾成破窗護國神山不再護台

有地借不到錢！原住民保留地開放信貸政策上路　陳瑩台東連跑四場解惑

黃國昌率百名警消提集體訴訟爭加薪預算　行政院：已聲請釋憲

賴清德批接受「九二共識」是促統　國民黨：本就有各自解釋空間

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

維安演習簡訊漏標「演練」！民眾驚又砍人？　蔣萬安：事先有說明

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

雙北維安「寧可撈過界、不要三不管」　蔣萬安提醒別降低警戒心

民眾嚇壞！雙北維安演習簡訊未註明「演練」　新北：認知落差

台積電3奈米晶片製程落腳日本　藍：矽盾成破窗護國神山不再護台

有地借不到錢！原住民保留地開放信貸政策上路　陳瑩台東連跑四場解惑

黃國昌率百名警消提集體訴訟爭加薪預算　行政院：已聲請釋憲

賴清德批接受「九二共識」是促統　國民黨：本就有各自解釋空間

春節省道27路段易塞　初四蘇花路廊北上恐堵17小時

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

貨櫃船運歐美線運價穩住　3月會開始設法提升以利5月長約

不滿鄰居「提早」把垃圾放便當店門口　2男當街上演全武行

遭住戶控「大樓變淫窟」！　MC夢委屈：哪有人女友在做性交易？

春節、228和平紀念日陸續登場　日月潭周邊交管措施一次看

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

20幾歲的年輕人「還會想買房嗎？」　網吐真心話：最快樂的選擇

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

政治熱門新聞

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

即／陳宗彥緊急送醫　加護病房觀察中

苗栗惡男砍警遭擊斃　王浩宇：若嫌犯家屬提告「警察律師費我出」

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」　綠：何不把黨部搬北京？

更多熱門

相關新聞

蔣萬安：雙北維安「寧可撈過界、不要三不管」

蔣萬安：雙北維安「寧可撈過界、不要三不管」

北捷台北車站、中山站一帶去年12月發生隨機砍人事件，為確保台北車站突發危安事件的緊急應變能力，台北市政府及新北市政府今（5日）下午聯合於台北捷運中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間，進行捷運危安攻擊模擬演練，演練情境為「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」。演練結束後，台北市長蔣萬安致詞時除了呼籲民眾別因為1219攻擊事件遠離而降低警戒心，也提醒各局處「寧可撈過界，不要三不管」。

陸稱將恢復上海居民赴金馬旅遊　蔣萬安呼籲這件事

陸稱將恢復上海居民赴金馬旅遊　蔣萬安呼籲這件事

被點名選2028　蔣：我心裡最大的是台灣人

被點名選2028　蔣：我心裡最大的是台灣人

大讚「蔣萬安2028總統最理想人選」　吳子嘉喊期待：台灣馬上不一樣

大讚「蔣萬安2028總統最理想人選」　吳子嘉喊期待：台灣馬上不一樣

IEAT晚宴卓榮泰、蔣萬安盛讚公會成就　透露政院北市府合作留住輝達

IEAT晚宴卓榮泰、蔣萬安盛讚公會成就　透露政院北市府合作留住輝達

關鍵字：

漢他病毒老鼠鼠患鼠疫蔣萬安台北市

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面