怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北大安區70多歲男子染漢他病毒發病8天後身亡，成為今年首例死亡案例，而且在死者家屬證實家中有老鼠活動及鼠跡；環保單位進行捕鼠作業，2隻於住家周邊捕獲的老鼠，經檢驗漢他病毒抗體為陽性。儘管市府已經展開清消，但近日又接連爆出北捷車廂、連鎖超商食品架出現老鼠的畫面，市長蔣萬安今（5日）下午受訪表示，早上已召集全市12個行政區，進行大清掃的動作，也就是全面地毯式清消，以及環境整潔。

蔣萬安下午視導雙北跨縣市無差別攻擊危安實兵演練後受訪，被問到台北市鼠患叢生，包含大安區現在是鼠輩橫行，而年節將近，屬於高風險的傳統市場要如何因應？是否要恢復滅鼠週？蔣萬安回應，今年發生第一起漢他病毒致死事件後，第一時間即刻啟動應變機制，因此在週一晨會親自主持跨局處應變會議，不只是環保局、民政局、市場處、商業處等所有單位全面參與，啟動各項應變作為，包括進行有效投藥、區域範圍全面清消。

蔣萬安說，今天早上也指示召集全市12個行政區進行大清掃，也就是全面地毯式的清消，以及環境整潔，還有結合市場處，針對全市公有市場、夜市、商圈全面清潔，以及公園處針對公園周邊以及樹穴部分清消，不遺漏任何環節。

最後，蔣萬安也提醒所有市民，年節要到了，現在進行各項清掃工作，特別針對室內包括社區、餐廳等，要謹記「不讓鼠來」、「不讓鼠住」、「不讓鼠吃」，一定要做好各項環境清潔，另外也特別提醒民眾做大清掃時，務必戴口罩、手套，避免接觸老鼠的分泌物。

