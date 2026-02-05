　
社會 社會焦點 保障人權

根本火藥庫！桃園民宅藏366公斤爆竹煙火　26歲女最高罰60萬

▲桃園市消防局今天在桃園區富國路民宅查獲非法貯存大批爆竹煙火，消防人員現場搬運爆竹。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局今（5）日接獲新北警方轉報，桃園區富國路一處民宅違法儲存大量爆竹煙火，消防局第一大隊派員稽查，當場查獲大量爆竹煙火，總重量高達366公斤。消防局除依法沒入外，並依照「爆竹煙火管理條例」開立發單，26歲女屋主恐面臨最高60萬元罰鍰。

桃園市消防局指出，新北市警方今日跨區至桃園區富國路一處民宅查緝幫派、毒品，警方攻堅進入民宅後，發現民宅內部堆放大批爆竹煙火，立即通知消防局派員查處。消防局第一大隊接獲通知派員到場稽查，發現民宅內部宛如小型火藥庫，有未經認可爆竹煙火，足足裝滿43大箱，總重量則高達366公斤，消防人員詢問附近鄰居，紛紛表示根本不知道住家竟暗藏火藥庫。

消防局第一大隊依「爆竹煙火管理條例」開立發單，並將現場囤積爆竹煙火全數依法沒入。消防局表示，根據爆竹煙火管理條例，甩炮類爆竹煙火管制量為火藥0.3公斤或總重1.5公斤，火花類管制量為火藥10公斤或總重50公斤，其他一般爆竹煙火管制量為火藥5公斤或總重25公斤。販售或儲存超過管制量的爆竹煙火，需符合相關規定，並須投保公共意外責任險，違者最高可處150萬元罰鍰。

▲桃園市消防局今天在桃園區富國路民宅查獲非法貯存大批爆竹煙火，消防人員現場依法沒入。（圖／桃園市消防局提供）

消防局第一大隊大隊長賴志忠強調，春節期間民眾習慣燃放爆竹煙火增添年節氣氛，民眾看準商機大量進貨與囤積，如發生火災、爆炸，容易導致嚴重傷亡，爆竹煙火製造、販賣、儲存及施放，皆有嚴格法令規定。存放爆竹煙火若超過管制量，可處6至30萬元，若超標30倍最高可處150萬元罰鍰。消防局提醒，民眾購買附有認可標示的爆竹煙火，並遵照使用說明施放，兒童施放則需父母或監護人陪同，以確保施放安全。

消防局呼籲，民眾如有發現違規製造、儲存或販賣爆竹煙火情事，可聯繫當地消防隊或撥打119舉報，民眾如有購買爆竹煙火需求，應選購安全認證合格標示的爆竹煙火。

