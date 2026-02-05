雙北維安「寧可撈過界、不要三不管」　蔣萬安提醒別降低警戒心

▲台北市長蔣萬安視導跨縣市多捷運車站無差別攻擊危安實兵演練。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北捷台北車站、中山站一帶去年12月發生隨機砍人事件，為確保台北車站突發危安事件的緊急應變能力，台北市政府及新北市政府今（5日）下午聯合於台北捷運中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間，進行捷運危安攻擊模擬演練，演練情境為「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」。演練結束後，台北市長蔣萬安致詞時除了呼籲民眾別因為1219攻擊事件遠離而降低警戒心，也提醒各局處「寧可撈過界，不要三不管」。

針對演習工作，蔣萬安表示，為避免未來不幸的事情發生，啟動三階段機制，守護安全。先是市府站，複雜環境、隨機、無差別的攻擊模擬，到1月22日台北車站的四鐵共構，地方中央共同聯防。今天跨縣市、跨區域、跨單位的危安演練，台北和新北進行聯防、指揮調度、情報傳遞，都是兩座城市守護民眾安全重要的一環。

▲雙北捷運車站無差別攻擊危安實兵演練。（圖／記者湯興漢攝）

最後，蔣萬安提醒大家三件事，第一，不要因為1219攻擊事件，隨時間過去而降低警戒心。第二，大家都希望不要發生任何攻擊，但是必須時時警惕自己做好萬全準備，料敵從寬、禦敵從嚴，搭乘捷運公共運輸，出入人潮密集的車站、捷運站，這是所有市民的日常，但日常中不能忽視任何一個環節，不要輕忽可能導致無法收拾後果的各種狀況。

第三，蔣萬安也提醒各局處「寧可撈過界，不要三不管」，所有團隊一定要全力以赴，跨機關跨單位，全力防堵任何危害發生。蔣萬安提醒，未來一旦遇到危機的發生，一定要落實本日演練的各項操作與實際作為。