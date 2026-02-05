春節、228和平紀念日陸續登場　日月潭周邊交管措施一次看

▲日月潭。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

2月將陸續有17日至22日的春節、27日至3月1日的和平紀念日兩個連續假期登場，集集警分局指出，期間日月潭周邊部分路段將會實施交通管制，措施如下。

一、禁止路邊停車時間、路段：(一)時間，1、115年2月17日至22日（春節），2、115年2月27日至3月1日（和平紀念日），3、每日9至17時（視狀況提前或延後）；(二)路段，1、台21線60K+380至60K+500（有水巷口至九龍路口）間4線道之路段，2、台21線60K+500至64K+300（九龍路口至水社壩）間2線道之路段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二、開放路邊停車時間、路段：(一)時間，1、115年2月17日至22日（春節），2、115年2月27日至3月1日（和平紀念日），3、每日9至17時（視狀況提前或延後）；(二)路段：1、台21線64K+300往頭社方向（隧道前、後50公尺及隧道內禁止停車）4線道2外側之車道，2、台21線60K+380（有水巷）至蠻荒咖啡4線道2外側之車道。

三、開放路邊停車時間、路段：(一) 魚池鄉水社地區，1、時間，(1) 115年2月17日至22日（春節），(2) 115年2月27日至3月1日（和平紀念日），(3) 每日9至17時（視狀況提前或延後），2、路段：名勝街（載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發之通行證者、商店家住家運載民生貨物車輛等除外）；(二)魚池鄉伊達邵地區，1、時間，(1)115年2月17日至22日（春節），(2)115年2月27日至3月1日（和平紀念日），(3)每日9至17時（視狀況提前或延後），2、路段，(1)義勇街、(2)水沙連街、(3)日月街（日月街、水秀街口）、(4)文化街（文化街、德化街口）、(5)德化街（德化街、文化街口）、(6)瑪蓋旦街（瑪蓋旦街與義勇街口至瑪蓋旦街與日月街口路段)。

集集分局長王貞惠提醒，上述路段區域實施交通管制 ，除公務車輛及緊急救護車輛外，其他車輛禁止進入，籲請用路人配合上開管制措施以維交通順暢及行車全，另也建議駕車前往的遊客切勿違規停車，並儘量將車輛停放於明亮處，車內勿放置行李或貴重物品避免遭竊。