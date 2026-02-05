不認找醫材商代刀！博田院長稱「量尺寸被偷拍」　衛生局打臉

▲博田國際醫院爭議又一樁！院長謝榮豪遭爆料找醫材商代刀。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄博田國際醫院離職員工爆料，院長謝榮豪曾找醫療器材商代執行手術近30分鐘，痛斥為「中榮代刀案翻版」，不過謝榮豪喊冤，還原當時手術房狀況，辯稱是請護理師和廠商測量連接橫桿長度，卻被不肖員工偷拍。衛生局昨（4）日進場調查後，先對院方、謝榮豪分別開罰50萬，今日再度強調，醫療器材設置處理都屬於醫療業務一環，依法應由「醫師」或醫師指示的「醫事人員」執行，形同打臉謝榮豪的說法。

博田醫院離職員工控訴，院長謝榮豪在2023年10月5日執行一台椎間盤手術時，讓醫療器材廠商進入手術室，一度讓廠商上手術台近30分鐘，而主刀的謝榮豪卻坐在一旁查看醫材。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局昨日無預警進場調查，謝榮豪坦承於2020年起，即允許醫療器材商人員於手術室內量測連結橫桿及混合骨水泥等行為。

衛生局昨依據《醫療法》108條，裁處博田國際醫院最高罰鍰50萬元整，並暫停謝姓醫師手術排程1個月進一步調查釐清；針對謝榮豪醫師違規行為，另依《醫師法》裁處最高罰鍰50萬元，全案調查後將移付醫師懲戒。

▲博田醫院院長謝榮豪遭爆料找醫材商代刀。（圖／翻攝自醫院官網）



謝榮豪在個人臉書發文喊冤：「全部困難的步驟我都完成了，因為流血也多了，需要術中加壓止血穩定一下。因此趁這時間請護理師和廠商量一下連接橫桿的長度，就這幾秒被不肖員工侵犯病人隱私的偷拍影片，斷章取義又加大渲染就要污篾我四個小時四十分鐘幫病人賣力手術的辛苦。」

醫療器材商是否能進手術室，並且測量連接橫桿？衛生局今再強調，醫療器材相關設置處理均屬執行手術醫療業務一環，依法應由「醫師」或醫師指示的「醫事人員」執行。經昨日行政調查所稱「醫療器材人員」涉執行醫療行為，將依據《醫師法》第28條移送司法機關偵辦。

依據《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。