年前大掃除不再拚體力！電商祭清潔好物3折起　同步揭「三省」趨勢

▲電商平台業者一站備齊各式各樣清潔用品。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆新年倒數，家家戶戶加緊除舊佈新，不少民眾也會趁此時一次補齊清潔用品與掃除工具，瞄準這波集中採買需求，電商平台陸續推出年末大掃除專區，從高消耗的清潔用品、掃除工具到家電與到府清潔服務，透過檔期優惠與組合選擇，協助消費者兼顧效率與荷包完成年前整理，同時也觀察發現，現代家庭的大掃除需求已從「掃得乾淨」進化為「掃得更有效率」，帶動年前「三省」消費趨勢。

為迎接新年做好準備，東森購物集結多款清潔劑、去污噴霧與抗菌用品、清潔工具推出年末大掃除專區，民眾用小預算就能完成全屋整理，針對日常消耗量大的洗衣精、柔軟精，平台推出多款補充包組合如南僑水晶、Dalli 德國達麗、橘子工坊等，換算下來單件僅需百元出頭，東森嚴選東風綠茶抗菌濃縮洗衣精補充包更是平均一包只要62元，非常適合年前一次囤齊；掃除必備好神拖及妙管家手壓式旋轉拖把組，活動價千元有找。除了對應不同需求快速找到實用清潔好物，同時搭配檔期優惠與回饋活動，讓這波掃除採買省上加省。

▲東森購物推出年末大掃除專區，集結清潔用品下殺優惠。（圖／翻攝自東森購物）

年前大掃除，momo觀察，主打安心成分、寵物友善的天然環保清潔用品買氣持續成長，銷售年增雙位數；具備AI智慧與多功能、可縮短家事時間的掃除家電需求升溫，相關關鍵字站內單週搜尋量更突破20萬次；同時，針對冷氣、洗衣機、抽油煙機等「魔王級清潔」的到府清潔服務票券亦明顯升溫。看準年前掃除需求高峰，即日起同步推出「年前掃貨」、「家電掃除大賞」兩大檔期，全館掃除家電限時下殺5折起，清潔用品、掃除家電與服務票券一次備齊。

在年節採購需求推升下，Coupang酷澎擴大居家清潔與生活用品選擇，年前搶先開賣「好神拖 × 乖乖馬上舞吉手壓組」聯名款，附贈好運乖乖專屬提袋，只要788元，並祭出省力清潔利器3折起，像是主打免搓洗、能精準鎖定並瞬效消除髒污的「妙管家織物去漬殺手」，以及Pril淨麗、中科OP、第一石鹼等品牌，全方位狙擊家中每個髒污死角，讓原本繁瑣的去黴除污工作變得優雅不費力。