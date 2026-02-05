年關將至防災不鬆懈　南消第1大隊聯合8分隊踏勘康美運動科技

▲南消第1大隊聯合8個分隊前往白河區康美運動科技有限公司，實施消防安全聯合踏勘。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年關將至，用火、用電風險同步升高，台南市政府消防局第1大隊為強化轄區內工廠消防安全與災害應變能力，5日聯合所屬8個消防分隊，前往位於白河區的康美運動科技有限公司實施消防安全聯合踏勘，強調「事前預防重於事故救災」，以降低災害風險、保障公眾生命財產安全。

康美運動科技有限公司成立於2007年，專研製造室內運動器材，提供OEM、ODM一條龍服務，為多個歐美知名品牌代工，產品行銷歐美、日本等地，屬轄內具規模的重要製造工廠。本次踏勘由第1大隊統籌，結合各分隊人力，透過實地勘查方式，全面了解廠區作業環境、高風險因子與救災動線。

消防人員針對廠內一般作業區、太陽能光電設備區等潛在火災或爆炸風險場域進行檢視，並與廠方人員共同確認各樓層空間配置、人員疏散逃生動線、機械設備運作狀況及消防設備設置位置，同時模擬特定區域若發生事故時的應變處置作為，藉此強化廠方自主管理與即時應變能力。

為因應實際災害發生時的搶救需求，消防人員亦同步檢視廠區周邊環境，評估可能的延燒風險及周遭消防水源位置，透過事前踏勘，提前熟悉救災動線與場區特性，確保日後執行救災任務時能更迅速有效。

踏勘結束後，第1大隊也針對廠方提出具體建議，包括強化自衛消防編組、明確分工各項應變任務，以提升整體防災能量。

第1大隊大隊長邱國禎指出，消防人員若能在平時熟悉大型工廠的廠區配置與風險概況，一旦事故發生，將能更有效率地進行應變處置，進而降低人員傷亡與財產損失。

消防局長楊宗林表示，市府持續推動消防安全施政理念，透過實地踏勘與預防作為，協助企業提升風險管控與災害應變能力，落實企業防災責任，共同營造安全、安心的職場環境。