政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台積電3奈米晶片製程落腳日本　藍：矽盾成破窗護國神山不再護台

▲▼立法院新會期，立委許宇甄簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

日本媒體報導，台積電將在日本熊本縣量產3奈米先進半導體，投資規模將達170億美元。國民黨立委許宇甄5日表示，「矽盾」將成「破窗」， 護國神山不再保護台灣。她說，這是台灣產業空洞化的序曲，賴清德政府執意孤行，終將成為葬送台灣經濟優勢的歷史罪人。

許宇甄表示，媒體報導台積電將在日本熊本縣量產3奈米先進半導體，投資規模上看170億美元。這不是單一企業的投資案，而是全球供應鏈重組下，各國以補助與政策把先進製程「拉回本土」的現實競逐。這絕非賴政府口中輕描淡寫的「全球佈局」，而是台灣「矽盾」正式碎裂的起始。當各國正傾舉國之力將先進製程搶回本土時，唯獨民進黨政府還在粉飾太平，無視這已是攸關國家存亡的嚴重警訊。

許宇甄指出，台積電若決定將最先進的3奈米製程直接落地日本，意味著民進黨政府過去信誓旦旦宣稱「先進製程根留台灣」的承諾徹底跳票。當日本擁有3奈米產能、美國亞利桑那掌握2奈米技術，台灣在國際供應鏈中「唯一且不可取代」的戰略地位即刻瓦解。一旦台灣不再是高階晶片的唯一產地，我們引以為傲的談判籌碼與地緣安全屏障，將隨著技術外流而灰飛煙滅。

許宇甄強調，台積電加速海外先進製程布局，固然要因應川普政府可能採取的高關稅與地緣政治壓力，但更深層、更根本的推力，是企業對台灣投資環境的「不信任」，而這份不信任的核心，就是能源政策的失敗與供電不確定性。日前台積電董事長魏哲家在法說會上直言「最擔心台灣的電力供應」，這句話不是提醒，是控訴；不是建議，是對執政無能的當頭棒喝。

許宇甄痛批，不是台積電想走，是缺電與政策搖擺逼著他們走。政府口頭保證「未來電力充足」，產業界卻早已用腳投票。先進製程高度依賴穩定、龐大且可預期的電力供給，當台灣的電力與能源路徑長期陷入不確定，企業為了生存、為了對股東負責，只能把最敏感、最需要穩定條件的產能移往制度更確定、補助更明確、供電更可預期的地方。這不是單純「技術外移」，而是把高階人才、關鍵供應鏈與產業聚落一併帶走，台灣面對的將是「人才失血」與「產業空洞化」的連鎖效應。

許宇甄進一步指出，日本不只大力爭取台積電，其本土國家隊Rapidus也預計在2027年量產2奈米。更令人不安的是，過去曾出現Rapidus相關供應鏈涉嫌竊取台積電技術的疑雲。如今台積電把3奈米帶進日本，短期或許能以市場區隔自我安慰，但長期而言，就是在協助日本重建完整的先進半導體生態系。當日本與美國的供應鏈自主性逐步提升、先進製程的「去台灣化」加速推進，台灣在國際局勢中的不可替代性就會下滑，國安風險也會隨之放大。

許宇甄嚴厲批評，行政院長期以鴕鳥心態自欺欺人，硬說海外設廠不是「外移」而是「擴張」，硬把產業流失說成「國力延伸」。但人民看得很清楚，先進製程一旦不再集中在台灣，矽盾就不再是盾，只剩被各國拆解分裝的零件；護國神山一旦被迫在海外分散關鍵支點，台灣的安全與產業命脈就不再牢牢握在自己手裡。今日台積電3奈米的外移，就是台灣產業空洞化的序曲，賴清德政府執意孤行，終將成為葬送台灣經濟優勢的歷史罪人。

