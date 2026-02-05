新北馬岡潮間帶慘遭毒害　水中生物大量死亡...疑為捕捉海蟲下藥

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區馬岡漁村潮間帶昨（4日）驚傳生態災情。當地居民發現，海蝕平台及周邊淺水區出現大批魚類與海洋生物死亡，現場甚至飄散疑似化學藥劑氣味，懷疑是不肖人士為捕捉海蟲下藥所致。環保局已到場採樣調查，海巡單位也同步協助釐清案情。

▲貢寮馬岡潮間帶爆魚群暴斃。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

馬岡海蝕平台潮間帶生態資源豐富，除是福連里居民長期守護的重要海洋場域，也常作為學校自然生態教學地點。然而昨日上午居民巡查時，赫然發現潮間帶遍布魚屍，包含魚類、烏魚苗、彈塗魚、螃蟹等大量死亡，引發居民強烈憤怒，痛批下毒者形同「生態殺手」。

福連里里長吳文益表示，潮間帶原本棲息多樣海洋生物，如今卻幾乎全數遭殃，連海鰻、海兔等物種也未能倖免。他指出，當地礁岩間常見像蚯蚓般的沙蠶（俗稱海蟲），不肖人士疑似使用石碳酸等化學藥劑，逼使海蟲從石縫中鑽出後加以捕捉，再販售作為釣餌，常用於釣黑毛、牛仔魚與春仔魚等經濟魚種。他痛批，為了牟利濫用毒藥，造成整體潮間帶生態遭受重創，且類似事件過去亦曾發生，呼籲市府嚴查追究。

▲福連里里長吳文益痛批，為了牟利濫用毒藥，造成整體潮間帶生態遭受重創，且類似事件過去亦曾發生。

事件發生後，部分居民自發前往潮間帶搶救尚有生命跡象的海鰻、螃蟹等生物，但仍有許多個體奄奄一息。吳文益也憂心，若白鷺鷥等鳥類誤食死魚，恐引發連鎖生態危機。他同時提醒民眾，近期暫勿前往採集海菜，以免接觸可能殘留的化學物質。

新北市環保局表示，昨日下午到場採樣時，現場水溫約攝氏23度，主要針對是否含有劇毒物質進行檢測。由於事發已過一段時間，現場未聞明顯異味，後續仍需透過實驗室化驗才能確認污染來源。環保局也將調閱周邊監視器畫面，並呼籲民眾若掌握可疑線索，盼能主動提供協助調查。