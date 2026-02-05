大票瘋拍「蠟燭前吹麵粉」慶生片！全場怒轟：忘了八仙塵爆嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近網上頻頻看到「麵粉吹蠟燭慶生」，片中壽星會含一口麵粉（或玉米粉），捧著生日蛋糕，對著點燃的蠟燭吹氣，畫面雖然看起來粉末飛散、效果漂亮，但實際上卻暗藏極大危險。就有網友開批，「台灣人是沒經歷過八仙塵爆，還是金魚腦記憶？」連消防員也留言，「已經無言到不想說啥了」。

原PO在Threads轉貼一部慶生吹粉片，「真心不懂最近在流行往生日蠟燭吹玉米粉的挑戰，台灣人是沒經歷過八仙塵爆，還是金魚腦記憶？吹出去很漂亮，如果突然來一陣風，就看燙傷要幾級。」也在留言處表示，他知道這個挑戰不是從台灣流行起來的，是因為覺得影片效果很漂亮想要效仿，「但真的不要忽略事情的危險性。」

憶起八仙塵爆 護理師懇求：千萬不要學

貼文引發大量討論，許多人也傻眼，不少網友語氣沉重地提到八仙塵爆的記憶，有人直言那是第一次看到「音樂還在放、人卻在燃燒」的人間地獄，也有人分享自己當晚在醫院陪病，親眼看到大量護理人員奔走、燒燙傷患者不斷送進來，後續探病時，病房裡充斥著哭聲，至今想起來仍感到衝擊與心痛。

就有網友留言，「被八仙塵爆荼毒過的護理師在這裡呼籲大家這是『不好的行為』、『千萬不要學』，當年每天幫病人換藥心都很痛，漂漂亮亮的孩子們，出去玩一趟回來都面目全非」、「粉末細小，與氧氣接觸的表面積增大，這會加快化學反應（燃燒），只要一點細微的火花（能量）就會引起劇烈燃燒，真的不能開玩笑！奉勸鄉親們看到類似行為請不要模仿。」