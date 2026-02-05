黃國昌率百名警消提集體訴訟爭加薪預算　行政院：已聲請釋憲

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（5日）與上百名警消赴北高行遞狀提起團體訴訟，要求政院編列警消退休金預算。對此，行政院表示，已對「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」2項法案聲請釋憲，若憲法法庭認為沒有違憲的話，行政院會馬上進行調整，並且即時追溯補齊，相關人員的權利不會受到影響。

立法院在去年通過「警察人員條例」，提高退休警消所得替代率，但行政院未將相關預算編入115年度總預算案，導致退休警消每月短少數千元退休金，為捍衛警消尊嚴與權益，民眾黨1月6日起受理退休警消團體訴訟申請，截至1月23日已收到超過2000件申請。

民眾黨主席黃國昌今上午與前消防署副署長謝景旭、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文與數百名退休警消人士，赴北高行遞狀正式提起團體訴訟，並高呼「護警消尊嚴，賴清德還錢」口號，號召退休警消一同站出來捍衛權益。

對此，李慧芝說，政府非常照顧警消人員，持續調升各項福利以及待遇，從2018年到2025年，已經連續4次為軍公教人員全體一起加薪，累積的幅度達14.7%，且近年來也不斷提升各種加給的部分。

李慧芝指出，行政院尊重一般民眾採取司法程序的權利，但也要強調，立法院的權利是審查預算不是編列預算，立法院應該要尊重行政院，不能夠不斷跨越機關權力的分立、侵害行政權。

李慧芝說明，行政院已針對「軍人待遇條例」、「警察人員人事條例」向憲法法庭聲請釋憲，如果憲法法庭認為沒有違憲的話，行政院會馬上進行調整，並且即時追溯補齊，相關人員的權利不會受到影響。