政治

民眾嚇壞！雙北維安演習簡訊未註明「演練」　新北：認知落差

▲▼台北市長蔣萬安視導跨縣市多捷運車站無差別攻擊危安實兵演練。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安視導跨縣市多捷運車站無差別攻擊危安實兵演練。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為強化台北捷運公司應對突發危安事件的緊急應變能力，台北市與新北市政府今（5日）下午1時30分到2時30分，於北捷中和新蘆線「三重國小站」至「大橋頭站」區間進行危安攻擊模擬演練。不過發布第一則簡訊時，因內容僅寫明「捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜」，並未加註「演練」一詞，導致許多民眾恐慌。新北市消防應變科科長蕭力愷對此說明，應該算認知落差，未來會加強、多多宣導。

許多民眾下午收到災防告警細胞廣播訊息（CBS），緊急警報稱「捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。新北市政府1999」。民眾收到後嚇壞，紛紛在捷運站驚問，「發生什麼事？」、「有人砍人嗎？」經解釋後才知道原來是雙北市以「多名歹徒於雙北多個車站發動連環危安攻擊」為狀況想定，在中和新蘆線的三重國小站至大橋頭站區間，展開危安攻擊模擬演練。

▲維安簡訊並未加註「演練」一詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲維安簡訊並未加註「演練」一詞，嚇到民眾。（圖／記者鄭佩玟攝）

新北市消防應變科科長蕭力愷對此說明，中央都有規定程序，昨天新北市府也透過圖卡在社群媒體宣導，在發布第一則訊息時，有立即發現可能造成民眾困擾，因此立即發布第二則細胞簡訊並加註「演練」兩字，請民眾收到演練的細胞簡訊，千萬不要驚慌，但是真的收到細胞訊息時，一定要立即反應。

媒體也詢問是否算「失誤」？蕭力愷則說，應該算認知落差，未來會加強、多多宣導，因為地方政府比較少有發布細胞簡訊的經驗，藉由演練的方式發現問題，未來會加強同仁的訓練，請民眾不要驚慌。

▲▼台北市長蔣萬安視導跨縣市多捷運車站無差別攻擊危安實兵演練。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫治傷患演練。（圖／記者湯興漢攝）

