女單攻探訪基隆劉銘傳隧道迷路　勇消憑「流水聲」2hrs成功救人

▲女子單攻劉銘傳隧道步道迷路，消防2小時搜救成功。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

70歲王姓女子昨（4日）下午前往近期爆紅的「劉銘傳隧道」景點遊玩，並由該處登上獅球嶺砲台健行，未料下山途中於步道迷失方向，加上天色漸暗而受困山區。王女在手機僅剩7%電力情況下向警方求救，並描述自己「困在竹林裡，周圍有水流聲」，消防人員憑藉此關鍵線索展開搜救，歷時約2小時順利尋獲，平安將她帶下山。

基隆市消防局表示，4日晚間6時許接獲警方轉報，指劉銘傳路隧道往東砲台至西砲台方向有民眾迷途受困。經了解，王女當日下午從劉銘傳隧道進入山區，沿東砲台往西砲台方向行走時不慎迷路，誤入竹林區域。由於現場環境昏暗且地形複雜，增加搜救困難度。

消防局隨即調度安樂、仁愛、七堵及中山分隊前往支援，共出動13輛消防車、25名消防人員及19名義消投入搜救行動。現場由第二大隊長高瓊瑤統一指揮，將搜救人員分為三組深入山區展開搜索。由於王女手機電量不足，無法提供精準定位資訊，救援人員先行安撫她留在原地等待救援。

搜救人員隨後分別深入崇德路、獅球嶺及八德路周邊展開地毯式搜尋，期間也有多名熱心民眾加入協助引導路線，並持續呼喊王女姓名。經過約2小時努力，搜救人員終於在獅球嶺長壽公園附近竹林內尋獲王女。經檢視，她意識清楚、無明顯外傷，僅因迷路與體力消耗出現疲憊狀況。救援人員確認其身體狀況無虞後，隨即協助脫困並安全交由家屬接回。

消防局長游家懿提醒，民眾從事登山健行或進入山區活動前，應事先告知親友行程與預計返家時間，並攜帶手機、行動電源、照明設備及簡易保暖用品，避免單獨前往不熟悉路線，以確保自身安全。