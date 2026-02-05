聾啞女就醫發現懷孕5個月　警採17男DNA意外揭「親爹是孩子爸」

▲女子腹痛入院，意外發現懷孕。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度孟買一名20歲聾啞女子因為腹痛入院，意外發現她已經懷孕5個多月，曾遭到多人性侵，警方立即針對案件展開調查，前後一共採集了17名曾與她有過接觸的男子DNA，意外揭發女子曾遭到父親性侵。

肚子痛竟是懷孕 聾啞女手勢求救揭案

這起案件最早於去年9月曝光，孟買市Cuffe Parade區警方當時接到醫院報案，一名患有智力障礙的20歲聾啞女子用手勢向祖母表示肚子很痛，隨後被送到當地醫院檢查，意外發現已經懷孕5個多月，醫院立即幫忙報案。

警方表示，由於無法直接與受害女子溝通，所以改從她的父親與身邊其他家庭成員進行調查，其父親否認女兒曾遭到性侵，但也無法解釋女兒為何會懷孕。

胎兒DNA揭真相 受害者父涉性侵遭逮

警方經過廣泛調查後，最初逮捕了一名16歲少年與一名32歲男子，後來將與受害女子有關聯的17名男子送去做DNA檢測，意外發現受害者的父親也有涉案，1月26日出爐的法醫檢驗報告顯示，只有1人的檢測結果與胎兒DNA相符，就是受害者父親。

受害者向警方坦承，她因為害怕被父親報復，所以之前不敢將真相告訴警察，事件大約是發生在去年3月至9月之間。警方目前已正式將父親逮捕，將面臨最高10年刑期，其他嫌疑人也正在接受調查。

