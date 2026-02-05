搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯

▲立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

立陶宛44歲總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）3日表示，該國當初允許以「台灣」為名設立代表處，是一項重大戰略失誤。她甚至形容，此舉宛如「肉身強碰火車」。

像被火車撞？新總理批對台政策

魯吉尼涅接受《波羅的海通訊社》（BNS）專訪時，發表了上述言論。她指出，此舉未與歐盟或美國事先協調，最終導致與中國關係急遽惡化，「我認為立陶宛真的是跳到火車前方，結果輸了。」

魯吉尼涅指出，其他歐洲國家同樣設有台灣辦事處，但都是在充分協調之後，才以「台北代表處」名義設立，因此得以與北京維持正常工作關係，「這或許是立陶宛的巨大錯誤，認為只要我們自己先做了，全世界就會突然加以讚賞。我們嘗試了，設立了台灣代表處，但世界並沒有讚賞，沒有任何人讚賞。」

她表示，立陶宛的對中政策，應建立在一致的歐洲立場與國家利益之上，「如果對國家沒有好處，為何要獨自脫離整個歐盟，走上一條死路？」

▼2021年，駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立 。（圖／外交部提供）

努力恢復關係 新政府宣布目標

《立陶宛國家廣播電視台》（LRT）報導，自從針對台灣代表處之名產生爭端後，維爾紐斯（Vilnius）與北京之間的緊張關係已經持續多年，雙方始終無法就恢復外交代表達成共識。去年5月中旬起，立陶宛境內已無任何獲認證的中國外交官或工作人員。時任總理帕盧茨克斯（Gintautas Paluckas）去年6月表示，已向中國提出恢復關係的提案，但未獲回應。

隨著新政府於去年9月上任，魯吉尼涅的內閣計畫包括致力恢復對中關係，達到與其他歐盟成員國相同的程度。她表示，新政府已開始採取「小步驟」，包括與北京通信往來，試圖朝向不再敵對、能夠進行實質性工作的方向努力，但強調任何關係正常化的嘗試，都必須與歐盟及美國協調。

總統不同調？警告依賴中國風險

不過，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）先前表示，與中國恢復關係需要「雙方意願」，同時警告與北京維持過度密切的合作關係帶來風險。他在3日播出的一場專訪上，更將中國的角色比擬為白俄羅斯，指控北京實際上助長了俄羅斯在烏克蘭的行動，並稱過度依賴中國已對歐洲造成問題。

▼立陶宛總統瑙塞達。（圖／路透）