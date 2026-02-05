　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯

▲▼立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）。（圖／達志影像／美聯社）

▲立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

立陶宛44歲總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）3日表示，該國當初允許以「台灣」為名設立代表處，是一項重大戰略失誤。她甚至形容，此舉宛如「肉身強碰火車」。

像被火車撞？新總理批對台政策

魯吉尼涅接受《波羅的海通訊社》（BNS）專訪時，發表了上述言論。她指出，此舉未與歐盟或美國事先協調，最終導致與中國關係急遽惡化，「我認為立陶宛真的是跳到火車前方，結果輸了。」

魯吉尼涅指出，其他歐洲國家同樣設有台灣辦事處，但都是在充分協調之後，才以「台北代表處」名義設立，因此得以與北京維持正常工作關係，「這或許是立陶宛的巨大錯誤，認為只要我們自己先做了，全世界就會突然加以讚賞。我們嘗試了，設立了台灣代表處，但世界並沒有讚賞，沒有任何人讚賞。」

她表示，立陶宛的對中政策，應建立在一致的歐洲立場與國家利益之上，「如果對國家沒有好處，為何要獨自脫離整個歐盟，走上一條死路？」

▼2021年，駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立 。（圖／外交部提供）

▲▼ 駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前。 。（圖／外交部提供）

努力恢復關係　新政府宣布目標

《立陶宛國家廣播電視台》（LRT）報導，自從針對台灣代表處之名產生爭端後，維爾紐斯（Vilnius）與北京之間的緊張關係已經持續多年，雙方始終無法就恢復外交代表達成共識。去年5月中旬起，立陶宛境內已無任何獲認證的中國外交官或工作人員。時任總理帕盧茨克斯（Gintautas Paluckas）去年6月表示，已向中國提出恢復關係的提案，但未獲回應。

隨著新政府於去年9月上任，魯吉尼涅的內閣計畫包括致力恢復對中關係，達到與其他歐盟成員國相同的程度。她表示，新政府已開始採取「小步驟」，包括與北京通信往來，試圖朝向不再敵對、能夠進行實質性工作的方向努力，但強調任何關係正常化的嘗試，都必須與歐盟及美國協調。

總統不同調？警告依賴中國風險

不過，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）先前表示，與中國恢復關係需要「雙方意願」，同時警告與北京維持過度密切的合作關係帶來風險。他在3日播出的一場專訪上，更將中國的角色比擬為白俄羅斯，指控北京實際上助長了俄羅斯在烏克蘭的行動，並稱過度依賴中國已對歐洲造成問題。

▼立陶宛總統瑙塞達。（圖／路透）

▲▼立陶宛總統瑙塞達。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍
充電鋰電池爆炸！北港武德宮火警　起火點曝
快訊／史上第10大逃殺！　外資重砍台股726億害科技股慘綠
搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯
1晚台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聾啞女就醫發現懷孕5個月　警採17男DNA意外揭「親爹是孩子爸」

日本單親媽「逼2女兒拍裸照」換金援！　傳給男網友1毛都沒拿到

美眾院委員會通過法案　擬允美太空人員駐台

搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

泰女大生搭計程車「再睜眼已全裸」！遭運將撿屍　載去旅館性侵

葬禮辦桌誤當成夜市！外國遊客大剌剌猛吃　喪家溫暖上菜：會辣喔

台灣有51名億萬富翁！全球第10名領先日韓　排行榜揭曉

安德魯逼3P！聯手淫魔「強迫舞孃獻身」　控訴文件曝光

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

聾啞女就醫發現懷孕5個月　警採17男DNA意外揭「親爹是孩子爸」

日本單親媽「逼2女兒拍裸照」換金援！　傳給男網友1毛都沒拿到

美眾院委員會通過法案　擬允美太空人員駐台

搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

泰女大生搭計程車「再睜眼已全裸」！遭運將撿屍　載去旅館性侵

葬禮辦桌誤當成夜市！外國遊客大剌剌猛吃　喪家溫暖上菜：會辣喔

台灣有51名億萬富翁！全球第10名領先日韓　排行榜揭曉

安德魯逼3P！聯手淫魔「強迫舞孃獻身」　控訴文件曝光

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

貨櫃船運歐美線運價穩住　3月會開始設法提升以利5月長約

不滿鄰居「提早」把垃圾放便當店門口　2男當街上演全武行

遭住戶控「大樓變淫窟」！　MC夢委屈：哪有人女友在做性交易？

春節、228和平紀念日陸續登場　日月潭周邊交管措施一次看

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

20幾歲的年輕人「還會想買房嗎？」　網吐真心話：最快樂的選擇

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍

國外買食品回台「有數量限制」　轉賣最重罰300萬

「橘色惡魔」畢業生自發集結　311來台演出延續台日友情

【市場持刀砍警】嫌犯中彈送醫！民眾怒：救他幹嘛

國際熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

400kg腿推「啪」一聲　猛男腿斷掉癱坐狂吼

挪威王儲妃認與淫魔往來　長子涉迷姦痛哭喊冤

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

Google財報出爐　盤後一度重挫6%

科技股重挫！那指收黑逾350點　台積電ADR跌近3％

川普深夜報喜　習近平承諾「對美大採購」

立陶宛總理：設台灣代表處像是衝到火車前方

UNIQLO舊衣拍賣創六位數天價　「連官方都沒有」

更多熱門

相關新聞

馬斯克被傳喚　X驚涉兒童性影像

馬斯克被傳喚　X驚涉兒童性影像

法國檢方3日突襲社群媒體X的巴黎辦公室，更傳喚執行長馬斯克（Elon Musk）於4月20日出庭說明，涉嫌罪名包括兒童色情影像等。與此同時，英國監管機構也對X旗下AI聊天機器人Grok展開調查。

達沃斯論壇對話的精神　全球秩序的十字路口

達沃斯論壇對話的精神　全球秩序的十字路口

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒了

歐盟拍板「革命衛隊」列恐怖組織　伊朗怒了

格陵蘭方案曝　美設「主權基地」免費換領土

格陵蘭方案曝　美設「主權基地」免費換領土

川普談成格陵蘭協議　丹麥已啟動與美合作

川普談成格陵蘭協議　丹麥已啟動與美合作

關鍵字：

立陶宛台灣代表處歐盟

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面