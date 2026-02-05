　
    • 　
>
國際

美眾院委員會通過法案　擬允美太空人員駐台

▲▼ 美國國會大廈。（圖／路透）

▲圖為美國國會大廈。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院科學、太空暨科技委員會4日通過大型NASA授權法案，其中納入跨黨派「台美太空援助法案」（TASA Act），提案議員指出，這將為美台在民用航太領域的合作打開大門。這項修正案旨在打破美方現行一中政策對雙方太空交流的限制，提供管道讓美方太空人員自願派駐台灣太空機構，提升台灣太空能力。

中央社報導，台美太空援助法案由共和黨眾議員希爾（French Hill）與民主黨議員阿莫（Gabe Amo）提出，賦予美國國家航空暨太空總署（NASA）及美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）權限與台灣國家太空中心（TASA）直接合作。

根據法案，NASA與NOAA可和台灣擴大合作，提供管道給美方人員自願派駐台灣太空機構，雙方合作領域範疇涵蓋衛星計畫、太空探索、大氣及氣象科學等領域，協助美國建立印太地區重要夥伴關係，也讓台灣取得NASA知識技術支援。

民主黨議員阿莫還說，這有助於NASA、NOAA和國務院更有效地與台灣在太空探索方面進行協調，鼓勵NASA與新成立的台灣國家太空中心進行更深化的合作，創造雙贏。

不過法案仍需經過參眾兩院通過，並由總統簽署之後才能生效。

02/03 全台詐欺最新數據

460 1 9379 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍
充電鋰電池爆炸！北港武德宮火警　起火點曝
快訊／史上第10大逃殺！　外資重砍台股726億害科技股慘綠
搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯
1晚台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

全球9國把政治列首要問題　包括台灣

全球9國把政治列首要問題　包括台灣

蓋洛普（Gallup）4日公布一項全球民調，在107個國家之中，只有9個國家把政治列為首要問題，其中台灣居首位，比例高達50%，明顯高於其他國家。

好心載陌生女搭便車　三寶爸被爆頭奪車

好心載陌生女搭便車　三寶爸被爆頭奪車

女暴風雪帶流浪犬回家照顧　竟吃官司

女暴風雪帶流浪犬回家照顧　竟吃官司

末日時鐘倒數　美俄「最後核武條約」今失效

末日時鐘倒數　美俄「最後核武條約」今失效

川習熱線提及台灣　白宮最新回應

川習熱線提及台灣　白宮最新回應

台美太空NASA北美要聞

更多
