美眾院委員會通過法案　擬允美太空人員駐台

▲圖為美國國會大廈。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院科學、太空暨科技委員會4日通過大型NASA授權法案，其中納入跨黨派「台美太空援助法案」（TASA Act），提案議員指出，這將為美台在民用航太領域的合作打開大門。這項修正案旨在打破美方現行一中政策對雙方太空交流的限制，提供管道讓美方太空人員自願派駐台灣太空機構，提升台灣太空能力。

中央社報導，台美太空援助法案由共和黨眾議員希爾（French Hill）與民主黨議員阿莫（Gabe Amo）提出，賦予美國國家航空暨太空總署（NASA）及美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）權限與台灣國家太空中心（TASA）直接合作。

根據法案，NASA與NOAA可和台灣擴大合作，提供管道給美方人員自願派駐台灣太空機構，雙方合作領域範疇涵蓋衛星計畫、太空探索、大氣及氣象科學等領域，協助美國建立印太地區重要夥伴關係，也讓台灣取得NASA知識技術支援。

民主黨議員阿莫還說，這有助於NASA、NOAA和國務院更有效地與台灣在太空探索方面進行協調，鼓勵NASA與新成立的台灣國家太空中心進行更深化的合作，創造雙贏。

不過法案仍需經過參眾兩院通過，並由總統簽署之後才能生效。