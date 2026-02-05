　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好想升等商務艙？他半年內「飛6趟升4次」　曝4類人有高機會

▲飛機,機艙,搭機,緊急逃生門,緊急出口,托盤桌,安全須知卡,機艙窗戶,托盤桌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有些人搭飛機會選擇商務艙，就有網友表示，自己每次搭飛機都是花錢買商務艙，看到一堆人說曾被「免費升等」，內心實在羨慕，決定賭一次買經濟艙，想說也許因為過去常買商務艙，航空公司會「看在眼裡」。結果，最後就是原封不動坐完整趟經濟艙，讓他忍不住好奇，「升等商務艙到底有什麼秘訣？」

這名網友在Threads表示，每次看到網上一堆網友說被升等商務艙，他都很羨慕，因為他都是自己花錢買。但他有次就賭了一把買經濟艙，看看會不會被升等商務艙，「結果，等等等等！！！！我就一路經濟艙到底了…」他忍不住好奇，到底升等的關鍵是什麼，「我也不是買不起，就是想要那種中獎的那種快樂的感覺…」

貼文曝光引發熱論，就有網友分享超戲劇性的升等經歷，提到曾在櫃檯報到時被地勤詢問是否有意願升等，最後真的在登機門前被廣播叫名字換登機證，更巧的是，竟然和老闆、主管搭同一班飛機，還被當場質問「為什麼你可以升等？」

內行曝4點升等關鍵「半年飛6趟升4次」

其中，還有在機場工作多年的前員工透露，「看你敢不敢賭，通常關櫃時，經濟艙先關，大約15-20關商務頭等艙，意思你應該懂，不要說我教的。」但他也強調，這種狀況其實蠻危險，因為也可能被拉掉。

留言處還有一名內行網友，根據自身經驗統整出4個容易被升等的關鍵，包括獨自一人搭機、短期間內持續有飛行紀錄、熱門航班超賣、持有航空公司金卡以上等級信用卡。以他個人經驗來說，飛日本東京、大阪，都買熱門時段的經濟艙，近半年飛6趟升了4次。

02/03 全台詐欺最新數據

搭機「目睹超沒品一幕」！前空姐曝無法勸阻

出差神物大賽開跑！他見留言狂讚：都超實用

包膜其實更危險　達人揭「最安全行李箱」

搭機驚見霍諾德羨煞了！被問是否再來台...本尊親回

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」

