　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投婦幼志工中隊大愛助弱　慨捐社會局、南投醫院善款物資

▲南投縣警局和婦幼志工中隊春節前夕攜手為清寒弱勢家庭送暖，左3為楊月娥。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投縣警局和婦幼志工中隊春節前夕攜手為清寒弱勢家庭送暖，右3為楊月娥。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節將屆，南投縣警局與婦幼志工中隊發起關懷轄內清寒弱勢兒少家庭活動，中隊長楊月娥和善心人士慷慨解囊、共捐贈8萬8000元，會同各界善心物資，將由社工轉贈有需要的清寒弱勢兒少家庭，希望他們也能過一個溫暖的好年。

縣警局副局長陳志成2月3日帶領婦幼警察隊同仁、四位熱心捐贈善心人士及婦幼志工中隊志工，前往南投縣社會及勞動局捐贈善款，其中楊月娥捐贈2萬8000元，久上工程行老闆娘林曉萍、新旭台實業股份有限公司陳思涵及聯邦銀行北台中分行襄理楊佩芬各捐贈2萬元；縣政府所屬單位也致力整合社會善心資源，當天由縣政社會及勞動局所有職員接受愛心物資，將再透過南投縣政府社會及勞動局社工及兒少科協助將愛心送達案家，為脆弱家庭注入即時且溫暖的力量。

▲南投縣警局和婦幼志工中隊春節前夕攜手送暖心 清寒弱勢家庭揪甘心。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣警局和婦幼志工中隊春節前夕攜手送暖心 清寒弱勢家庭揪甘心。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局長謝宗宏表示，清寒弱勢兒少家庭可能本就經濟拮据，又因一家之主的經濟或健康狀況出問題，致使生活狀況雪上加霜，急需外界予以援助；他感謝捐贈者樂善好施，將愛心化為實際行動，也肯定警政、志工、社政單位第一線人員默默付出，不僅展現公私協力的良善典範，也讓社會正向能量持續擴散。

另衛福部南投醫院為落實公醫使命、深耕在地關懷，也於4日在南投市仁壽公園舉辦「社區健康服務義診活動」，由副院長莊宗芳帶領專業醫療團隊走出診間，現場提供健康諮詢，並有心理師透過心情溫度計進行自殺高風險篩檢、多項預防醫學服務及發放物資；已連續超過十年慷慨捐贈物資的楊月娥，當天再度與丈夫低調現身，捐贈5公斤白米及襪子各150份，以行動默默守護每位領取物資的民眾，善行義舉令人動容。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3大咖男星撞衫超尷尬！連眼鏡都戴同款　造型師挨轟
在地33年　知本老爺宣布暫停營業
中華隊熱身　賽後超狂卡司公布
寒流連凍3天　周末降雨增加「探10度以下」
徐巧芯大姑劉向婕鞠躬道歉！「已寄離婚協議書」切割丈夫
「開提袋秀300萬」當場遭拒　老董慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園失智婦外出失聯　警調監視器比對4小時平安尋回

強化校園工程品質　南市教育局落實三級品管打造安全學習環境

消防未到先自救　南化關山自救隊年前聯手消防強化山區救災力

花蓮走春！全縣公共館舍開放資訊一次看　綠水文山步道部分開放

文化扎根創新防暴　花蓮秀林社區通過紫絲帶社區初級預防認證

南投婦幼志工中隊大愛助弱　慨捐社會局、南投醫院善款物資

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

115年嘉義縣環境清潔週起跑　迎接2026台灣燈會

喉頭鏡清異物救回OHCA患者　南市高級救護隊林琦瑋獲頒「生命之星」

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

三重右岸讓利第一槍！「成功集美」卡位雙捷運核心蛋黃區

桃園失智婦外出失聯　警調監視器比對4小時平安尋回

強化校園工程品質　南市教育局落實三級品管打造安全學習環境

消防未到先自救　南化關山自救隊年前聯手消防強化山區救災力

花蓮走春！全縣公共館舍開放資訊一次看　綠水文山步道部分開放

文化扎根創新防暴　花蓮秀林社區通過紫絲帶社區初級預防認證

南投婦幼志工中隊大愛助弱　慨捐社會局、南投醫院善款物資

提升職場安全與競爭力　臺北市勞動局推動科技降災打造友善工安環境

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

115年嘉義縣環境清潔週起跑　迎接2026台灣燈會

喉頭鏡清異物救回OHCA患者　南市高級救護隊林琦瑋獲頒「生命之星」

雞塊竟「長毛」！高雄女嚇到沒胃口　摩斯漢堡：嚴正檢討改進

沒大咖了！勇士交易目標「字母哥或無」　格林續留組前場搭檔

4歲童啃雞翅「咬斷牙」送急診　醫揭春節4類食物藏危機

蔡昌憲親曝15年婚姻生活「假裝一切都好」　被問親密關係全說了！

力積電去年Q4虧損大幅收斂　3D AI Foundry拚3年營收占2成

中國夫妻檔「詐領日本政府」334萬日圓被逮！　假租賃契約騙補助金

高雄限定！Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士來了　只要80元就能搭

劉世芳不提供李貞秀密等檔案　內政部再列法條佐證可不備詢

斗六棒球場免費看味全龍春訓賽　情人節加碼簽名會、發巧克力

永遠見不了面…準媽媽撞電桿一屍兩命！夫見嬰兒衣物情緒潰堤

痛苦並快樂著be like...

地方熱門新聞

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

代刀挨罰百萬！博田院長嘆被員工偷拍

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

桃園打造「動物友善城市」　毛孩逾26萬

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

玉山銀行捐贈150萬　關懷桃園獨居長者

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

啟動春節疏運　桃園交通局全面備戰連假車潮

桃園教師缺額增　林政賢籲研議新解決方案

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

迎金馬遊桃園　年貨採買、走春賞燈一次滿足

金湖警成功守住民眾70餘萬元

嘉義竹崎鄉5000元振興金2/6起發放

更多熱門

相關新聞

春節省道27路段易塞　初四蘇花路廊北上恐堵17小時

春節省道27路段易塞　初四蘇花路廊北上恐堵17小時

春節9天連假將至，公路局預估有27路段易塞，其中台9線蘇花路廊初四和初六北上較塞，皆將從一早塞到隔天凌晨，其中初四(20日)預料上午9時就會湧現車潮，隔天初五凌晨2點才紓解，北上路段可能連塞17小時。

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

春節、228和平紀念日日月潭交管措施一次看

南投縣街友春節前夕獲1600元紅包和年菜物資

南投縣街友春節前夕獲1600元紅包和年菜物資

關鍵字：

春節清寒弱勢南投縣警局婦幼志工中隊南投醫院楊月娥

讀者迴響

熱門新聞

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

好市多開出千萬發票！　門市曝光

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面