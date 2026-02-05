南投婦幼志工中隊大愛助弱　慨捐社會局、南投醫院善款物資

▲南投縣警局和婦幼志工中隊春節前夕攜手為清寒弱勢家庭送暖，右3為楊月娥。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節將屆，南投縣警局與婦幼志工中隊發起關懷轄內清寒弱勢兒少家庭活動，中隊長楊月娥和善心人士慷慨解囊、共捐贈8萬8000元，會同各界善心物資，將由社工轉贈有需要的清寒弱勢兒少家庭，希望他們也能過一個溫暖的好年。

縣警局副局長陳志成2月3日帶領婦幼警察隊同仁、四位熱心捐贈善心人士及婦幼志工中隊志工，前往南投縣社會及勞動局捐贈善款，其中楊月娥捐贈2萬8000元，久上工程行老闆娘林曉萍、新旭台實業股份有限公司陳思涵及聯邦銀行北台中分行襄理楊佩芬各捐贈2萬元；縣政府所屬單位也致力整合社會善心資源，當天由縣政社會及勞動局所有職員接受愛心物資，將再透過南投縣政府社會及勞動局社工及兒少科協助將愛心送達案家，為脆弱家庭注入即時且溫暖的力量。

縣警局長謝宗宏表示，清寒弱勢兒少家庭可能本就經濟拮据，又因一家之主的經濟或健康狀況出問題，致使生活狀況雪上加霜，急需外界予以援助；他感謝捐贈者樂善好施，將愛心化為實際行動，也肯定警政、志工、社政單位第一線人員默默付出，不僅展現公私協力的良善典範，也讓社會正向能量持續擴散。

另衛福部南投醫院為落實公醫使命、深耕在地關懷，也於4日在南投市仁壽公園舉辦「社區健康服務義診活動」，由副院長莊宗芳帶領專業醫療團隊走出診間，現場提供健康諮詢，並有心理師透過心情溫度計進行自殺高風險篩檢、多項預防醫學服務及發放物資；已連續超過十年慷慨捐贈物資的楊月娥，當天再度與丈夫低調現身，捐贈5公斤白米及襪子各150份，以行動默默守護每位領取物資的民眾，善行義舉令人動容。