不讓長輩孤單！鹿草鄉公所推寒冬送暖　物資分送獨居家戶

▲▼ 鹿草鄉寒冬送暖行動 攜手台灣活力老化推展協會圓夢計畫傳遞溫暖 。（圖／鹿草鄉公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為關懷鄉內獨居長輩，讓長者在寒冬中感受社會溫暖，嘉義縣鹿草鄉公所於114年2月5日辦理「寒冬送暖，幸福相伴」活動，結合獨居長者志工隊、台灣活力老化推展協會，共同透過實際行動關懷長輩生活與健康，讓獨居長輩在歲末寒冬之際，也能感受到來自各界的溫情與陪伴。

鹿草鄉長嚴珮瑜表示，鹿草鄉超高齡化及青壯年外流，長者獨居或長者照顧長者多，公所持續推動各項關懷服務與福利措施，協助長輩在熟悉的社區中安心生活。 本次活動除安排致贈關懷禮品，並由志工協助將物資分送至每位獨居長輩家中，將關懷實際送到長輩身邊，關心其身體狀況與生活需求，並叮嚀注意冬季保暖與居家安全，溫馨氣氛滿滿。

台灣活力老化推展協會吳玉琴理事長身為鹿草鄉的女兒，時時心繫本鄉發展與長輩福祉，於本次活動中募集到電扇、棉被、烘碗機、電熱水瓶等多項圓夢物資，期盼透過實際參與和資源挹注，讓長者不僅獲得妥善照顧，更能感受到被重視與被尊重，期盼能持續與鹿草鄉公所攜手合作，共同推動健康老化與活躍老化，打造更完善的長者支持網絡。

未來鄉公所將持續整合社區、志工與民間資源，深化獨居長輩關懷服務，讓長者不再孤單，並共同營造溫暖、友善且有愛的高齡友善社區。