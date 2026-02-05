超人力霸王降臨愛河！高雄飯店搶商機　遊艇巡航、主題住宿全攻略

▲超人力霸王降臨高雄。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於2月7日盛大登場！今年高雄市政府攜手日本超人氣動畫IP「超人力霸王」現身愛河灣，預計再掀觀光人潮。看準寒假、春節與燈會的三重商機，高雄各大飯店紛紛祭出吸睛專案，從海上遊艇導覽、動物園互動到限定萌熊禮遇，要讓全台遊客感受最精彩的港都新春。

▲高雄福華大飯店攜手文化遊艇賞IP專屬船班推套裝行程。（圖／高雄福華飯店提供）



高雄福華大飯店：大港巡航視角絕佳，超人限定好禮免費送

高雄福華大飯店自2月7日至3月1日推出「大港巡航」住房專案，除依防性人數提供自助早餐，每房還加贈「文化遊艇船票」，讓旅客從海上視角近距離欣賞港區大型IP裝置。除住宿優惠外，身著或攜帶超人力霸王相關元素至飯店指定餐廳用餐，即可獲贈限量造型頭套或主題貼紙。

▲燈會活動期間，福容飯店大廳同步限量販售萌度爆表的「超人力霸王指偶」。（圖／高雄福容大飯店提供）



高雄福容大飯店：超人力霸王現身！住房用餐享專屬禮遇

高雄福容大飯店座落燈會周邊，步行10分鐘即可抵達會場。看準燈會人潮，飯店推出豪華雙床房每人2000元有找，每房還搭贈限量「超人力霸王」禮品。喜愛超人的粉絲，只要在活動期間出示任一超人力霸王相關配件，即可享有田園咖啡廳飲品第2杯半價，或福園中餐廳套餐9折優惠。

▲高雄漢來保夾必中娃娃機，祭出最大獎價值8888元「平日一泊一食住宿券」。（圖／高雄漢來大飯店提供）



高雄漢來大飯店：保證夾中！祭8888元住宿券

高雄漢來大飯店為讓遊客感受年味，於館內推出「馬力全開夾夾樂」主題娃娃機，主打「保夾必中、通通有獎」，最大獎包含價值8888元的住宿券，即日起至3月3日入住「冬日熊好玩」的旅客皆可獲娃娃機代幣。漢來大飯店也提供免費接駁，隨車安排冬遊大使介紹沿途景點，服務至3月1日，讓旅客不必煩惱塞車與停車問題，輕鬆安排亞灣區新春走春行程 。

▲結合高雄冬日遊樂園，漢來美食旗下多品牌推優惠。（圖／漢來美食提供）



漢來美食：超人合照換百元抵用券

高雄漢來飯店內有漢來美食旗下多品牌餐廳，響應燈會主題，推出「超人美食保胃站」，凡於漢來海港高雄漢來店、焰鐵板燒、PAVO餐酒館等指定餐廳用餐，消費滿額並出示與超人力霸王合照，即贈百元餐飲抵用券。

▲和逸飯店‧高雄中山館為響應春節假期，推出適合親子行程的「動物園郊遊趣」住房專案。（圖／和逸飯店提供）



和逸飯店高雄中山館：動物園郊遊趣，財神爺現身發賀卡

和逸飯店．高雄中山館針對親子族群推出「動物園郊遊趣」住房專案，房價享8折起優惠，並加贈壽山動物園門票及遊園小火車券，讓旅客近距離與動物新成員互動。除夕至初三期間入住可獲得新年迎賓禮，初一至初三更安排財神爺定時發放插畫家吳秋敏授權聯名的「一元復始賀卡」，讓旅客感受滿滿的春節儀式感。

▲高雄洲際酒店推出高鐵聯票專案《搭高鐵，遊高雄》。（圖／高雄洲際酒店提供）



高雄洲際酒店：高鐵聯票7折起，限量「新春洲賀熊」帶回家

高雄洲際酒店鎖定遠道而來的旅客，首推高鐵聯票專案，入住４人房享4客全自助式早餐、贈送客房迎賓小點和洲際經典泰迪熊，旅客加購高鐵票最高享7折優惠，最晚須在入住前3天完成預訂。

▲高雄翰品酒店於春節期間推出多元手作活動。（圖／翰品酒店高雄提供）



高雄翰品酒店：新春手作添年味，財神現身送甜蜜

高雄翰品酒店春節訂房率已破八成，除夕當日特別安排財神爺現身發送糖果。初一至初四則規畫一系列新春手作活動，包括紅馬招財擺件、迎春苔球植藝等。館內「品日式料理」也將於2月11日起恢復營業，春節初三至初六全日營業，提供涮涮鍋與壽喜燒吃到飽。