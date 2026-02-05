　
超人力霸王降臨愛河！高雄飯店搶商機　遊艇巡航、主題住宿全攻略

▲▼超人力霸王降臨高雄。（圖／記者許宥孺攝）

▲超人力霸王降臨高雄。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於2月7日盛大登場！今年高雄市政府攜手日本超人氣動畫IP「超人力霸王」現身愛河灣，預計再掀觀光人潮。看準寒假、春節與燈會的三重商機，高雄各大飯店紛紛祭出吸睛專案，從海上遊艇導覽、動物園互動到限定萌熊禮遇，要讓全台遊客感受最精彩的港都新春。

▲高雄福華大飯店攜手文化遊艇賞IP專屬船班推套裝行程。（圖／高雄福華飯店提供）

▲高雄福華大飯店攜手文化遊艇賞IP專屬船班推套裝行程。（圖／高雄福華飯店提供）

高雄福華大飯店：大港巡航視角絕佳，超人限定好禮免費送

高雄福華大飯店自2月7日至3月1日推出「大港巡航」住房專案，除依防性人數提供自助早餐，每房還加贈「文化遊艇船票」，讓旅客從海上視角近距離欣賞港區大型IP裝置。除住宿優惠外，身著或攜帶超人力霸王相關元素至飯店指定餐廳用餐，即可獲贈限量造型頭套或主題貼紙。

▲會活動期間，福容飯店大廳同步限量販售萌度爆表的「超人力霸王指偶」。（圖／高雄福容大飯店提供）

▲燈會活動期間，福容飯店大廳同步限量販售萌度爆表的「超人力霸王指偶」。（圖／高雄福容大飯店提供）

高雄福容大飯店：超人力霸王現身！住房用餐享專屬禮遇

高雄福容大飯店座落燈會周邊，步行10分鐘即可抵達會場。看準燈會人潮，飯店推出豪華雙床房每人2000元有找，每房還搭贈限量「超人力霸王」禮品。喜愛超人的粉絲，只要在活動期間出示任一超人力霸王相關配件，即可享有田園咖啡廳飲品第2杯半價，或福園中餐廳套餐9折優惠。

▲高雄漢來保夾必中娃娃機，祭出最大獎價值8888元「平日一泊一食住宿券」。（圖／高雄漢來大飯店提供）

▲高雄漢來保夾必中娃娃機，祭出最大獎價值8888元「平日一泊一食住宿券」。（圖／高雄漢來大飯店提供）

高雄漢來大飯店：保證夾中！祭8888元住宿券

高雄漢來大飯店為讓遊客感受年味，於館內推出「馬力全開夾夾樂」主題娃娃機，主打「保夾必中、通通有獎」，最大獎包含價值8888元的住宿券，即日起至3月3日入住「冬日熊好玩」的旅客皆可獲娃娃機代幣。漢來大飯店也提供免費接駁，隨車安排冬遊大使介紹沿途景點，服務至3月1日，讓旅客不必煩惱塞車與停車問題，輕鬆安排亞灣區新春走春行程 。

▲結合高雄冬日遊樂園，漢來美食旗下多品牌推優惠。（圖／漢來美食提供）

▲結合高雄冬日遊樂園，漢來美食旗下多品牌推優惠。（圖／漢來美食提供）

漢來美食：超人合照換百元抵用券

高雄漢來飯店內有漢來美食旗下多品牌餐廳，響應燈會主題，推出「超人美食保胃站」，凡於漢來海港高雄漢來店、焰鐵板燒、PAVO餐酒館等指定餐廳用餐，消費滿額並出示與超人力霸王合照，即贈百元餐飲抵用券。

▲和逸飯店‧高雄中山館為響應春節假期，推出適合親子行程的「動物園郊遊趣」住房專案。（圖／和逸飯店提供）

▲和逸飯店‧高雄中山館為響應春節假期，推出適合親子行程的「動物園郊遊趣」住房專案。（圖／和逸飯店提供）

和逸飯店高雄中山館：動物園郊遊趣，財神爺現身發賀卡

和逸飯店．高雄中山館針對親子族群推出「動物園郊遊趣」住房專案，房價享8折起優惠，並加贈壽山動物園門票及遊園小火車券，讓旅客近距離與動物新成員互動。除夕至初三期間入住可獲得新年迎賓禮，初一至初三更安排財神爺定時發放插畫家吳秋敏授權聯名的「一元復始賀卡」，讓旅客感受滿滿的春節儀式感。

▲高雄洲際酒店推出高鐵聯票專案《搭高鐵，遊高雄》。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲高雄洲際酒店推出高鐵聯票專案《搭高鐵，遊高雄》。（圖／高雄洲際酒店提供）

高雄洲際酒店：高鐵聯票7折起，限量「新春洲賀熊」帶回家

高雄洲際酒店鎖定遠道而來的旅客，首推高鐵聯票專案，入住４人房享4客全自助式早餐、贈送客房迎賓小點和洲際經典泰迪熊，旅客加購高鐵票最高享7折優惠，最晚須在入住前3天完成預訂。

▲高雄翰品酒店於春節期間推出多元手作活動。（圖／翰品酒店高雄提供）

▲高雄翰品酒店於春節期間推出多元手作活動。（圖／翰品酒店高雄提供）

高雄翰品酒店：新春手作添年味，財神現身送甜蜜

高雄翰品酒店春節訂房率已破八成，除夕當日特別安排財神爺現身發送糖果。初一至初四則規畫一系列新春手作活動，包括紅馬招財擺件、迎春苔球植藝等。館內「品日式料理」也將於2月11日起恢復營業，春節初三至初六全日營業，提供涮涮鍋與壽喜燒吃到飽。

即／國1大車連環撞　車流回堵5km

國道1號南向367k今（5）日上午11時5分發生拖板車、大貨車及貨櫃車追撞交通事故，現場占用中間與外側車道，後方車流回堵約5公里，傷亡狀況尚不明。

高雄超人力霸王高雄旅遊走春高雄觀光高雄福華大飯店高雄福容大飯店高雄漢來大飯店漢來美食和逸飯店高雄洲際酒店高雄翰品酒店

