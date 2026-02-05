　
生活 生活焦點

台鐵攜手KATO辦「N規鐵道模型祭」　2/7北車登場

▲▼台鐵攜手日本KATO舉辦日本人氣「N規鐵道模型祭 in 台北」。（圖／台鐵提供）

▲台鐵攜手日本KATO舉辦日本人氣「N規鐵道模型祭 in 台北」。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

為推廣鐵道文化並促進台日交流，台鐵攜手日本關水金屬株式會社（KATO）舉辦日本人氣「N規鐵道模型祭in台北」，將在2月7日至8日於台北車站登場，並首度發表新款模型，EMU3000型藍線款N規模型也將同步限量開賣。

台鐵攜手KATO將於2月7日至8日在台北車站一樓大廳多功能展演區，舉辦「N規鐵道模型祭in台北」，台鐵夢工場展區販售EMU3000型藍線款N規模型「6輛基本組加6輛增節組」，每套12輛，售價9500元，限量50套，每人每次限購2套。

台鐵說明，購買該款模型者，隨附台鐵車站名組合紀念票卡、KATO特製馬克杯及紅包等紀念品，活動期間於台鐵夢工場展區單筆消費滿2000元，可參加扭蛋抽獎活動。

台鐵公司指出，活動首日於台鐵夢工場購買EMU3000型N規精密模型系列商品的前50名消費者，將可於當日上午11時至舞台區參加KATO公司社長加藤的簽名會。

「N規鐵道模型祭」除台鐵夢工場展區外，也邀集多家台日鐵道文創業者與日本鐵道公司共同參展，包括集創意國際、楚崴企業、康博藝術、阿立圓山玩具模型社，以及日本江之島電鐵等，現場亦規劃鐵道模型運轉體驗、線路組裝體驗、場景模型製作與DIY體驗區等體驗與展示，以及日本全國高校鐵道模型大賽得獎作品展區。

台鐵表示，透過此次活動，希望讓民眾近距離接觸鐵道模型的精緻工藝，並深化台日鐵道文化交流。

02/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台鐵攜手KATO辦「N規鐵道模型祭」　2/7北車登場

