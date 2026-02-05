台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

▲台積電董事長魏哲家親訪日本首相高市早苗。（圖／取自日本首相官邸網站）



記者陳家祥／台北報導

台積電董事長魏哲家今（5日）與日本首相高市早苗會面，評估規劃熊本第2座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產。針對在野黨質疑高階製程外移會導致矽盾效應遞減？行政院發言人李慧芝說，台積電說明過，所有決策都是基於客戶需求，在海外的發展並不是要取代台灣，行政院也會持續支持半導體產業，以台灣為本、以世界為目標，並且持續跟產業保持聯繫。

今日台積電董事長魏哲家與日本首相高市早苗會面後，未來熊本的第二座廠也有望採3奈米技術進行生產，未來的產能藍圖將更加明確。台積電表示，魏哲家感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

行政院發言人李慧芝說，台積電佈局全球先進製程也在台灣是領先全球，之前經濟部長也說明，到2036年時，在先進製程部分台灣的占比是80%，台積電董事長魏哲家也說過，台積電所有的決策都基於「客戶的需求」，在海外的發展並不是要取代台灣。

李慧芝強調，行政院也會持續支持半導體產業，以台灣為本、以世界為目標，並且持續跟產業保持聯繫。