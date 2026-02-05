川習通話談台灣　行政院：立院速審總預算才能維護經濟成果

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

大陸國家主席習近平4日晚間與美國總統川普通電話，談及台灣議題時，強調台灣是中國領土，永遠不可能讓分裂出去，並要求美方謹慎處理對台軍購等。對此，行政院今（5日）表示，近年來國家持續進步，經濟成長率8.63%創近15年新高，這些重要的經濟成果要能維持，就必須要立法院在開議後儘速審議總預算、國防特別條例相關的法案，提升台灣的國防自主能力，才能維護經濟成長的果實。

行政院發言人李慧芝說，賴清德總統在對外受訪時已經說明，台灣向來關注中美之間的互動，台美之間也有非常好的溝通管道，日前「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」對話，也透過供應鏈安全戰略的對接、關鍵礦物的合作以及第三國合作，雙邊經濟合作議題4大支柱，深化台美雙方的經濟夥伴關係。在EPPD會議中，台美也簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，獲得重大成果。

李慧芝表示，近年來國家還是持續進步，去年在經濟經濟安全合作聯合聲明框架下，經濟成長率8.63%，是近15年新高，在國家發展的同時，國防也要持續強化，才可以捍衛國家主權、保障自由民主的生活方式。

李慧芝強調，這些重要的經濟成果要能夠維持、保障，就必須要立法院在開議之後可以儘速審議包括總預算在內以及國防特別條例相關的法案，才可以提升台灣的國防自主能力，才能維護經濟成長的果實。