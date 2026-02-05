　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川習通話談台灣　行政院：立院速審總預算才能維護經濟成果

▲▼行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

大陸國家主席習近平4日晚間與美國總統川普通電話，談及台灣議題時，強調台灣是中國領土，永遠不可能讓分裂出去，並要求美方謹慎處理對台軍購等。對此，行政院今（5日）表示，近年來國家持續進步，經濟成長率8.63%創近15年新高，這些重要的經濟成果要能維持，就必須要立法院在開議後儘速審議總預算、國防特別條例相關的法案，提升台灣的國防自主能力，才能維護經濟成長的果實。

行政院發言人李慧芝說，賴清德總統在對外受訪時已經說明，台灣向來關注中美之間的互動，台美之間也有非常好的溝通管道，日前「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」對話，也透過供應鏈安全戰略的對接、關鍵礦物的合作以及第三國合作，雙邊經濟合作議題4大支柱，深化台美雙方的經濟夥伴關係。在EPPD會議中，台美也簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，獲得重大成果。

李慧芝表示，近年來國家還是持續進步，去年在經濟經濟安全合作聯合聲明框架下，經濟成長率8.63%，是近15年新高，在國家發展的同時，國防也要持續強化，才可以捍衛國家主權、保障自由民主的生活方式。

李慧芝強調，這些重要的經濟成果要能夠維持、保障，就必須要立法院在開議之後可以儘速審議包括總預算在內以及國防特別條例相關的法案，才可以提升台灣的國防自主能力，才能維護經濟成長的果實。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住
三重國小附近！突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息
白鹿「胸前大開洞」罕見辣露半球！　開高衩露雪白美腿
王必勝「瘦16kg」血壓藥不用吃了　驚人對比曝光
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5名曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

川習通話談台灣　行政院：立院速審總預算才能維護經濟成果

拒給李貞秀密件資料？　行政院：依法行政「會參酌劉世芳疑慮」

撰文登《外交事務》期刊　林佳龍：自由世界需要台灣

民眾黨非李貞秀不可？　陳培瑜批：就是要欺負台灣人、測試法治底線

陸配立委國籍爭議燒不完　劉世芳：李貞秀沒有完成全部就職手續

鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」　綠：何不把黨部搬北京？

黃國昌批谷立言介入台灣內政太深　行政院遺憾：不專業的指控

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

川習通話談台灣　行政院：立院速審總預算才能維護經濟成果

拒給李貞秀密件資料？　行政院：依法行政「會參酌劉世芳疑慮」

撰文登《外交事務》期刊　林佳龍：自由世界需要台灣

民眾黨非李貞秀不可？　陳培瑜批：就是要欺負台灣人、測試法治底線

陸配立委國籍爭議燒不完　劉世芳：李貞秀沒有完成全部就職手續

鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」　綠：何不把黨部搬北京？

黃國昌批谷立言介入台灣內政太深　行政院遺憾：不專業的指控

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

超人力霸王降臨愛河！高雄飯店搶商機　遊艇巡航、主題住宿全攻略

涉德撲遭懲處後動向曝　郭俞延「確定入隊」屏東紅尾

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

住處變淫窟！韓大咖歌手疑買春　「3名酒店妹到府極樂」CCTV全被拍

台鐵攜手KATO辦「N規鐵道模型祭」　2/7北車登場

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

林琨瀚任新竹市副市長坦言「非常Shock」！盼協助改善新竹棒球場

《我的英雄學院》最新主機遊戲今日發售　3對3解放個性最終戰

【拖板車恐怖失控】翻覆撞民宅！駕駛噴飛當場亡

政治熱門新聞

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

即／陳宗彥緊急送醫　加護病房觀察中

苗栗惡男砍警遭擊斃　王浩宇：若嫌犯家屬提告「警察律師費我出」

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

曝李貞秀放棄中國籍困難點　黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

更多熱門

相關新聞

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

台積電董事長魏哲家今（5日）與日本首相高市早苗會面，評估規劃熊本第2座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產。針對在野黨質疑高階製程外移會導致矽盾效應遞減？行政院發言人李慧芝說，台積電說明過，所有決策都是基於客戶需求，在海外的發展並不是要取代台灣。行政院也會持續支持半導體產業，以台灣為本、以世界為目標，並且持續跟產業保持聯繫。

拒給李貞秀密件資料？　行政院：依法行政「會參酌劉世芳疑慮」

拒給李貞秀密件資料？　行政院：依法行政「會參酌劉世芳疑慮」

黃國昌批谷立言介入台灣內政太深　行政院：不專業指控

黃國昌批谷立言介入台灣內政太深　行政院：不專業指控

柯文哲回歸　真的「藍白分」

柯文哲回歸　真的「藍白分」

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

關鍵字：

行政院川習通話行政院立法院總預算矽盛世宣言

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面