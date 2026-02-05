催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

▲行政執行署新北分署與衛生福利部中央健康保險署，共同到府關懷家貧積欠健保費的林姓婦人（右）。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／新北報導

新北市1名林姓單親媽媽家貧積欠健保費，被衛生福利部移送行政執行署新北分署催討，林婦3年來咬牙月繳1000元仍還不完，新北分署關懷得知林婦擺攤賣紅龜糕、須扶養讀小學的女兒，經濟拮据，衛福部接獲通報，動用愛心捐款替林婦繳清3萬餘元，林婦感動不已，允諾自己未來若有能力，會捐款回饋、幫助其他弱勢。

林婦滯納30多筆健保費，2023年起陸續被衛生福利部中央健康保險署移送新北分署強制執行，林婦名下無財產但沒賴帳，遵守與新北分署的分期付款約定，月繳1000元慢慢還。

新北分署日前主動關懷林婦，得知她獨自扶養幼女，在新莊區租屋就近在市場擺攤賣紅龜糕等客家食品，之前遇到疫情、生意清淡，月入僅約2萬元且不穩定，因此滯納多期健保費。

新北分署同情林婦處境，主動通報健保署，使林婦困境獲得轉機。健保署查明林婦確為經濟弱勢，動用內部愛心捐款，直接替林婦繳清剩餘欠款3萬多元，昨（4日）派員與新北分署執行官、書記官拜訪林婦，贈送生活物資與新北分署內部同仁集資的過年紅包，在春節前給林婦送暖。

新北分署並現場協助林婦填寫新北市府社會局、社福團體急難救助申請表單，將轉介救助。林婦感動不已，頻頻向健保署、新北分署道謝，她沒想到已獲分期付款寬限，竟還能得到捐款代為付清的善舉，官員更專程到家裡關懷。

林婦表示這筆欠款確實讓她壓力不小，現在一掃而空，她無比感激，將來她如有能力，願捐款給健保署回饋，幫助更多弱勢民眾。

新北分署強調一向秉持「執行有愛，公義無礙」的理念，善用寬緩執行措施，推行愛心關懷活動，希望散播愛的種子，形成善的循環。