拒給李貞秀密件資料？　行政院：依法行政「會參酌劉世芳疑慮」

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部認定民眾黨立委、具陸配身份的李貞秀未完成就職程序，內政部長劉世芳表態不會提供密件以上資料。針對是否發函通令各部會比照辦理，行政院發言人李慧芝今（5日）說，行政院一切行為都是依法行政，對於劉部長提到相關法規疑慮，這個部分行政院會來參酌。

針對行政院是否支持內政部，密件以上的資料不給李貞秀？李慧芝說，內政部已經發文給立法院，立法院就應該提供相關資料給內政部，若立法院沒有提供，那立法院應該照《國籍法》辦理。同樣的，行政院態度也是一切依照法律辦理。

媒體追問，行政院是否支持內政部，未來立院開議後，密件以上資料不給李貞秀？內政部長劉世芳先表示，按照目前國家的一些相關法令，其實台灣是一個非常開放的國家，在很多官方網站上可以提供包括公共政策，很多統計資料等等這些，其實一般的國民都可以審認的到，沒有問題。

但劉世芳說，如果牽涉到政府施政，大概是要根據《政府資訊公開法》、《檔案法》、《國家機密保護法》、《個人隱私法》等相關法律認定。

劉世芳指出，昨天在媒體訪問時有提到，有關密等的認定是由機關首長來認定，內政部還是一樣按照相關規範為原則，來處理密件是否提供。她說，很認真地希望其他各部會的首長，也能夠按照內政部目前的審認規定來辦理。

而行政院是否會發函，通令各部會比照內政部？李慧芝說，行政院一切行為都是依法行政，對於部長提到相關法規疑慮，這個部分行政院會來參酌。

李慧芝說，行政院本來就要接受立法院的監督，但是合法合憲的前提之下，會履行行政院的憲法義務，政府一定是依法行政的，同樣地，台灣的公職人員也都必須要對國家保持忠誠，這樣的立場是絕對不會改變。

▲內政部長劉世芳出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）