人在三重國小附近！突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息

網紅四叉貓稍早貼出截圖，透露他突然收到「緊急警報」，內容寫道「捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜」。事實上，這是新北市政府發送的「演練訊息」，今日下午1時30分至2時30分，只要人在三重國小捷運站半徑500公尺內，都有可能收到簡訊，「請大家保持冷靜，無須驚慌」。

四叉貓突然收到「緊急警報」

四叉貓稍早在臉書粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」上發文表示，「手機突然跳出訊息......」。從他貼出的截圖可見，一封為英文，另一封為中文，上頭寫著「緊急警報」，「捷運三重國小站發生重大治安案件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。新北市政府1999」。

之後四叉貓再發文，透露他後來又收到另一封訊息，這次內容多了「［演練］［疏散避難警報］」的提醒。

是演練訊息！新北消防發爾麵：無須驚慌

事實上，臉書粉專「新北消防發爾麵」昨（4）日有特別發文提醒，115年2月5日13時30分至14時30分，要人在三重國小捷運站半徑500公尺內，都有可能收到簡訊，「此訊息為2月5日驗證動員演練所發送，當地實際並無災害或異常狀況，請大家保持冷靜，無須驚慌」。

只是，也有網友因為不知道這是演練訊息，因此就在貼文底下表示，「把我給嚇到了」、「嚇死人」、「剛收到簡訊嚇死，想滑臉書看發生什麼事，結果滑到這篇」、「到底發在這邊誰會注意到」、「演習不括號演習很鬧喔」。也有網友直呼，「連發四封有病是不是」、「我家離超遠的，我哥也收到」。

網友抱怨首封沒寫「演練」、連收多封訊息

此外，也有網友在PTT上討論，「為什麼不在訊息標注演練」、「幹嘛不標注演練啊」、「訊息內容放個演練不行嗎」、「簡訊連加演練字眼都不會」、「訊息不會寫個演練喔？以為大家閒到有時間看官網跟新聞嗎」、「演練就算了，但訊息內容不標注演練，根本擾民，嚇死人」。

還有網友表示，「響三次」、「我收到三次簡訊，是因為我住捷運旁邊嗎」、「為何要發三次啦？小孩在午睡欸」。也有網友則說，「早上有新聞就是演練，會發細胞簡訊」。