地方 地方焦點

避免誤踩法律紅線　雲嘉南分署邀檢察官教企業辦訓「避雷心法」

記者林東良／台南報導

為協助事業單位在辦理員工訓練時避免誤觸法律紅線，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署5日於台南市勞工育樂中心舉辦「事業單位辦訓補助說明會」，特別邀請臺灣臺南地方檢察署檢察官周映彤擔任講師，主講「企業誠信及法紀觀念」，透過實務案例分享企業常見的法律風險與「避雷心法」，吸引近百位企業代表到場參與。

周映彤檢察官在講座中以多起司法實例，深入淺出說明企業於辦理教育訓練時，常見的違法態樣與潛在刑責，提醒事業單位在追求營運績效與組織成長的同時，務必同步強化專業倫理與法遵意識，將誠信視為企業永續經營的重要基石，而非可有可無的附加選項。

周檢察官也針對刑法、貪污治罪條例等相關規定進行說明，並以簡明方式介紹近期備受關注的《公益揭弊者保護法》，協助企業理解內部檢舉與吹哨者保護機制，提升反貪意識與法律素養。講座中並穿插有獎徵答，與會人員互動熱絡，現場氣氛輕鬆卻不失專業。

雲嘉南分署技正楊慶元亦出席致詞指出，分署於去年度透過「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫－協助事業單位辦理在職訓練」及「小型企業人力提升計畫」等方案，已補助轄區近700家企業辦理員工在職訓練，開辦超過6,500門課程，累計近7萬人次勞工受惠。

楊慶元表示，補助資源的目的在於協助企業培育人才、提升競爭力，但在辦訓過程中，仍應確實遵循相關法令規範。他期盼透過結合法治宣導的說明會，協助企業建立正確辦訓觀念，避免因不熟悉法規而誤觸法律紅線。

雲嘉南分署進一步說明，目前多項企業培訓補助計畫仍持續受理申請中，其中「企業人力資源提升計畫」及「充電起飛計畫－協助事業單位辦理在職訓練」，依計畫類型不同，最高可補助訓練經費達350萬元；至於員工人數50人以下之企業，則可申請「小型企業人力提升計畫」，由分署安排專業顧問進行一對一輔導，協助規劃客製化訓練課程，相關費用由政府全額補助。

分署呼籲，企業可依自身條件與需求，擇定合適之培訓資源提出申請，相關資訊可至「在職訓練補助網」查詢，或洽詢雲嘉南分署專線（06）6985945分機1717、1718。

避免誤踩法律紅線　雲嘉南分署邀檢察官教企業辦訓「避雷心法」

避免誤踩法律紅線　雲嘉南分署邀檢察官教企業辦訓「避雷心法」

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

