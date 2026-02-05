　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

撰文登《外交事務》期刊　林佳龍：自由世界需要台灣

▲▼總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會-林佳龍。（圖／記者黃克翔攝）

▲外交部長林佳龍。（資料照／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍4日在國際關係領域具高度影響力與權威性的期刊《外交事務》（Foreign Affairs），以「自由世界需要台灣：為何團結將守護繁榮」（The Free World Needs Taiwan: Why Solidarity Will Protect Prosperity）為題發表專文，系統性闡述台灣在民主價值、印太安全及全球經濟體系中的關鍵角色，並強調自由民主國家若欲維護區域穩定與全球繁榮，與台灣深化合作至關重要。

林佳龍指出，台灣長期致力於民主、自由、人權與法治，自1996年首次總統直選以來，已建立成熟穩健的民主制度與高度活躍的公民社會，並與全球自由民主國家共享核心價值。此一基礎不僅構成台灣與國際社會連結的重要根基，也使台灣成為自由世界中值得信賴的夥伴。

林佳龍進一步說明，台灣的重要性不僅源自民主價值，更體現在其無可取代的戰略與經濟地位。台灣位處全球關鍵航運要道，對印太地區安全具有舉足輕重的影響；同時，台灣在半導體、先進電子、人工智慧及再生能源等領域具備世界級實力，是可信賴的全球供應鏈中不可或缺的關鍵樞紐。

針對中國持續對台灣施加的軍事威脅、經濟脅迫與政治滲透，林佳龍指出，相關作為不僅危及台灣安全，也對以規則為基礎的國際秩序構成嚴峻挑戰。台灣長期面對灰色地帶行動、資訊操弄及經濟脅迫，已累積豐富實務經驗，並可為其他民主國家提升整體韌性提供重要借鏡。

林佳龍並指出，台灣已由單純的「價值外交」，進一步推動以能力與貢獻為核心的「加值外交」，透過深化經貿合作、科技夥伴關係與制度經驗分享，為理念相近國家創造實質利益。台灣不僅是民主陣營的一員，更能成為促進夥伴安全與繁榮的積極推動者。他舉例說明，台灣推動「榮邦計畫」，協助帛琉發展零碳排船舶、在巴拉圭建立智慧科技園區，並深化與史瓦帝尼在智慧醫療與能源等領域的合作，展現台灣強調合作、透明與永續的援外模式，並與中國以「債務陷阱」為特徵的作法形成鮮明對比。

在台美關係方面，林佳龍說明，美國是台灣安全與經濟的重要支柱，在近期台美達成的貿易協議中，台灣提出「台灣投資美國隊」的構想，承諾投資2,500億美元在美國半導體與科技產業，台美攜手推動AI發展，並提供另外2,500億美元的信用保證，以支持台灣企業赴美投資。在該協議的基礎上共組「台美聯合艦隊」深化雙邊經貿連結並強化供應鏈整合，同時透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等平台機制具體深化台美合作。他並提到，台美在德州及阿拉斯加的能源與科技投資合作不斷擴大，雙方也共同致力於落實「矽盛世宣言」（Pax Silica Declaration），確保AI供應鏈的穩定與安全，並共同制定經濟安全合作路線圖，彰顯台美的「共生夥伴關係」。

林佳龍強調，面對威權擴張與供應鏈風險升高的挑戰，國際社會正重新審視過度依賴單一市場的代價。台灣在全球半導體與人工智慧產業中的關鍵地位，使其成為民主國家分散風險、強化經濟安全與供應鏈韌性的理想夥伴。

林佳龍最後指出，台灣無法參與世界衛生組織（WHO）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等國際平台，不僅不利於台灣，也是一項全球損失。他強調，自由世界若希望維護和平、穩定與繁榮，就必須與台灣攜手合作。無論從價值或利益的角度出發，與台灣合作都將帶來更高的安全保障、更穩健的經濟發展，以及對抗威權壓力的關鍵經驗；這正是「自由世界需要台灣」的根本原因。

《外交事務》為美國歷史最悠久、最具影響力的國際事務與外交政策評論期刋，創刊於1922年，由美國重要智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations, CFR）發行，長期被視為國際關係領域的重要權威平台。該刊以深度政策分析與學術論述見長，歷來曾刊登多項影響美國與國際戰略思維之關鍵論文，讀者群涵蓋各國政要、政府官員、企業領袖與學界人士，對美國外交政策論述與國際輿論具高度指標性影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住
三重國小附近！突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息
白鹿「胸前大開洞」罕見辣露半球！　開高衩露雪白美腿
王必勝「瘦16kg」血壓藥不用吃了　驚人對比曝光
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5名曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

川習通話談台灣　行政院：立院速審總預算才能維護經濟成果

拒給李貞秀密件資料？　行政院：依法行政「會參酌劉世芳疑慮」

撰文登《外交事務》期刊　林佳龍：自由世界需要台灣

民眾黨非李貞秀不可？　陳培瑜批：就是要欺負台灣人、測試法治底線

陸配立委國籍爭議燒不完　劉世芳：李貞秀沒有完成全部就職手續

鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」　綠：何不把黨部搬北京？

黃國昌批谷立言介入台灣內政太深　行政院遺憾：不專業的指控

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

川習通話談台灣　行政院：立院速審總預算才能維護經濟成果

拒給李貞秀密件資料？　行政院：依法行政「會參酌劉世芳疑慮」

撰文登《外交事務》期刊　林佳龍：自由世界需要台灣

民眾黨非李貞秀不可？　陳培瑜批：就是要欺負台灣人、測試法治底線

陸配立委國籍爭議燒不完　劉世芳：李貞秀沒有完成全部就職手續

鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」　綠：何不把黨部搬北京？

黃國昌批谷立言介入台灣內政太深　行政院遺憾：不專業的指控

綠營初選血戰！陳其邁5子弟兵聯合登記　黃捷喊品質有保證

超人力霸王降臨愛河！高雄飯店搶商機　遊艇巡航、主題住宿全攻略

涉德撲遭懲處後動向曝　郭俞延「確定入隊」屏東紅尾

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

住處變淫窟！韓大咖歌手疑買春　「3名酒店妹到府極樂」CCTV全被拍

台鐵攜手KATO辦「N規鐵道模型祭」　2/7北車登場

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

林琨瀚任新竹市副市長坦言「非常Shock」！盼協助改善新竹棒球場

《我的英雄學院》最新主機遊戲今日發售　3對3解放個性最終戰

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

政治熱門新聞

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

高虹安延攬「職棒名將林琨瀚」任新竹副市長！

內政部拍板封鎖李貞秀！劉世芳：拒供機密資料

即／陳宗彥緊急送醫　加護病房觀察中

苗栗惡男砍警遭擊斃　王浩宇：若嫌犯家屬提告「警察律師費我出」

李貞秀稱棄中國籍遭拒　劉世芳：不具法律效果的放棄

周玉蔻遭告誹謗　北檢偵查終結獲「不起訴」

川普、習近平通話提及台灣　賴清德：美中台三邊關係維持四個不變

鄭麗文喊九二共識不恐怖！　賴清德：真的是中國人也積極推展統一

快訊／寶寶不能代表民進黨參選！　綠廉政會確定停權陳怡君

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

民進黨3連霸女議員初選「看守所登記」勝出　廉政會立案調查

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

曝李貞秀放棄中國籍困難點　黃暐瀚力挺：她有資格當中華民國立委

更多熱門

相關新聞

Uber吃下皇冠大車隊　併購案正式完成交割

Uber吃下皇冠大車隊　併購案正式完成交割

Uber併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，公平會上月放行，不禁止其結合，Uber今（5日）宣布，併購案已完成交割，Uber在台邁入嶄新階段，將持續深耕在地。

網友PO文「張文是統戰」　法官裁定不罰

網友PO文「張文是統戰」　法官裁定不罰

川習通話提台灣　國台辦：民進黨導致台海緊張

川習通話提台灣　國台辦：民進黨導致台海緊張

川習通話談台灣　外交部：密切關注互動、美延續軍售常態化

川習通話談台灣　外交部：密切關注互動、美延續軍售常態化

川習熱線提及台灣　白宮最新回應

川習熱線提及台灣　白宮最新回應

關鍵字：

林佳龍外交部外交事務台灣

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面