1999專線全天守候+垃圾清運不漏接　屏東縣府春節服務不打烊

▲屏東縣政府春節服務不打烊。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎戰 2026 馬年新春，屏東縣政府推動「春節服務不打烊」，不僅備妥燈節與熱博等多元走春活動，更關心鄉親健康。特別邀請曾競鋒醫師分享保健之道，提醒慢病患者留意溫差與飲食均衡。此外，醫療、長照及清運資訊均已彙整上網，搭配全年無休的 1999 專線，讓民眾在盡興走春、體驗屏東光影魅力的同時，也能享有安心、健康的溫馨長假。

春節團圓之際，健康同樣不可忽視。縣府特別邀請榮獲「台灣醫療典範獎」的曾競鋒醫師，分享春節期間實用的健康保健觀念。曾醫師表示，春節時節氣溫偏低、早晚溫差大，加上聚餐頻繁、作息不規律，長者及患有糖尿病、高血壓、心臟病、腎臟病等慢性疾病的民眾，更需留意保暖與健康管理，並提醒團圓聚餐應把握「均衡營養」與「適度分量」原則，避免過量攝取高油、高糖、高鹽食物，才能安心過年、健康迎新。

此外，春節期間民眾最關心的醫療就診、長照服務及垃圾清運等生活資訊，縣府也特別邀集衛生局、長照處及環保局，向鄉親說明春節期間的相關服務安排，包括醫療資源、長照服務不中斷措施，以及垃圾清運時程調整情形。透過完整清楚的資訊說明，協助民眾提前掌握各項服務內容，妥善規劃生活作息，安心過好年。

為便利民眾掌握春節期間各項活動與生活服務資訊，有關館舍開放、景點活動及縣府相關服務內容，可至屏東縣政府全球資訊網「2026春節服務不打烊專區」查詢，或撥打1999便民服務專線洽詢。