　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／漁船涉勾斷台馬第二海纜線　船長首開庭喊冤：根本沒碰到

記者黃宥寧／台北報導

台馬第二光纖海纜去年2月在富貴角外海斷訊，檢方認定基隆拖網漁船「亭凡川2號」作業時網板勾扯海纜致斷裂，因船長未開啟AIS警報、未確認海纜警戒區，依《電信管理法》過失毀壞纜線罪起訴。士林地院今（5）日首開庭，呂姓船長否認犯行，強調船未經斷裂點正上方「根本沒碰到」，辯護律師黃祿芳也稱應有積極證據，不能排除他船肇事。

▲▼ 黃祿芳律師 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲疑扯斷中華電信台馬第二海纜，呂姓船長出庭不認罪強調「船沒經過斷裂點」。（圖／記者黃宥寧攝）

去年2月14日晚間近9時，呂姓船長駕駛單船拖網漁船「亭凡川2號」自基隆八斗子漁港出港，前往我國經濟海域從事底層魚類捕撈作業。2月16日中午12時43分許，該漁船行駛至富貴角西北方海域，並在該處進行拖網作業。

據了解，「亭凡川2號」總噸位64.31噸，船上設有2台AIS（自動識別系統）終端機，但案發當時僅開啟其中一台AIS，且警報功能未啟動，導致未能接收航安或海纜預警訊息。

檢方認為，案發當下並無任何緊急狀況，呂姓船長依法應注意AIS警報系統須保持開啟，以即時接收中華電信AIS基站或其他單位發送的海纜告警；此外，海底電纜位置屬公開資訊，漁會亦曾配合宣導海纜鋪設與避讓事項，漁船進行拖網作業前，應確認作業範圍是否接近海纜警戒區。

然而，「亭凡川2號」在未確認作業位置、也未接收任何告警訊息的情況下，仍持續依既定航行時序進行拖網作業。檢方指控，船隻行經特定海域時，沉放於海床的網板勾扯到中華電信鋪設、連接新北淡水區沙崙機房的「台馬第二光纖海纜」，因受力過度扭曲，導致海纜心線斷裂。

中華電信於同日中午12時49分發現「台馬第二光纖海纜」斷訊，彙整系統資料後由工程師向警方報案。海巡署隨後通知涉案漁船到案說明。呂姓船長則在當晚7時29分返港後，經海巡人員告知，才得知其作業行為可能與海纜斷訊事件有關。

呂姓船長供稱，作業過程中未接獲任何警示，也未察覺船隻已接近或進入海纜警戒區，並非故意破壞海纜。

不過，承辦檢察官朱哲群認為，船長即便未於作業當下察覺事故，但未開啟AIS警報功能、亦未確認作業海域是否接近海纜警戒區，具有疏失，且與海纜斷裂結果間具有因果關係，已涉犯《電信管理法》第72條第4項「因過失毀壞與電信設備相連之纜線罪」，因此依法提起公訴。

士林地院今首度開庭，56歲呂姓船長否認犯行，當庭喊冤表示：「我沒去弄到啊，也沒有經過。」他強調漁船並未通過海纜斷裂點正上方，不可能造成海纜受損。

呂男委任辯護律師黃祿芳則在庭上提出質疑，指出漁船航跡僅行經海纜斷裂處附近，距離斷裂點仍有一段距離，難以合理推定是呂男拖網作業所造成。黃祿芳說明，單船拖網作業時，網板通常沉放於海床並拖行於船隻正後方，若要認定漁船勾斷海纜，檢方應提出更積極的證據，證明船隻確實從斷裂點正上方經過並可能勾扯海纜，否則僅憑「往返附近」的推論並不嚴謹。

▼「亭凡川2號」總噸位64.31噸，船上設有2台AIS（自動識別系統）終端機，但案發當時僅開啟其中一台AIS，且警報功能未啟動，導致未能接收航安或海纜預警訊息。（圖／AI製）

▲▼ 。（圖／AI製）

黃祿芳也提到，近年海上作業不乏未開啟AIS的船隻（俗稱暗船），若有其他船隻未開AIS通過斷裂點正上方，同樣可能造成海纜遭勾扯斷裂，因此本案仍不能排除其他船隻肇事可能，檢方認定呂男涉案仍有疑義。

由於呂姓船長否認犯行，法官諭知全案移由審理庭續行審理，意味本案已結束初期的程序審查階段，正式進入實質審判程序。後續法院將就檢辯雙方爭點進行證據調查，必要時傳喚證人、勘驗相關航行資料與專業鑑定意見，以釐清漁船拖網作業是否與海纜斷裂間具有因果關係。

事實上，通訊海纜外觀雖與一般電纜相似，但重量僅約其十分之一，內部核心為光纖，卻承載全球約99%的數位流量，是國際通訊的關鍵命脈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住
三重國小附近！突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息
白鹿「胸前大開洞」罕見辣露半球！　開高衩露雪白美腿
王必勝「瘦16kg」血壓藥不用吃了　驚人對比曝光
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5名曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

北竿遊客深夜突不適　海巡即刻救援派艇急送南竿就醫

獨／漁船涉勾斷台馬第二海纜線　船長首開庭喊冤：根本沒碰到

雲林艦7米巨浪中搏命接駁　醫官冒險一跳成功救回骨折漁工

女騎士誤信導航闖國3彰化段　困路肩動彈不得…警急出動引導

快訊／新北男騎士撞環保車當場身亡　2清潔員遭波及受傷倒地

不是放鞭炮慶過年...台中茶行挨轟20多槍　鄰居：嚇死人了

快訊／台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

北竿遊客深夜突不適　海巡即刻救援派艇急送南竿就醫

獨／漁船涉勾斷台馬第二海纜線　船長首開庭喊冤：根本沒碰到

雲林艦7米巨浪中搏命接駁　醫官冒險一跳成功救回骨折漁工

女騎士誤信導航闖國3彰化段　困路肩動彈不得…警急出動引導

快訊／新北男騎士撞環保車當場身亡　2清潔員遭波及受傷倒地

不是放鞭炮慶過年...台中茶行挨轟20多槍　鄰居：嚇死人了

快訊／台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

黃國昌2天直播收30萬抖內　劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

住處變淫窟！韓大咖歌手疑買春　「3名酒店妹到府極樂」CCTV全被拍

台鐵攜手KATO辦「N規鐵道模型祭」　2/7北車登場

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

林琨瀚任新竹市副市長坦言「非常Shock」！盼協助改善新竹棒球場

《我的英雄學院》最新主機遊戲今日發售　3對3解放個性最終戰

喉嚨咳出綠色顆粒！台女星被挖出「10元硬幣大結石」 醫揭口臭真相

川習通話談台灣　行政院：立院速審總預算才能維護經濟成果

【700萬被搶】57歲女陷戀愛詐騙！ 歹徒抓錢袋「撞柱狂奔」

社會熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

快訊／北港武德宮清晨竄火！警消出動18人灌救

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

富國島丟包案　年代旅遊負責人林大鈞不起訴

即／國1大車連環撞　車流回堵5km

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

「一屍兩命」撞擊瞬間曝！新莊臨盆孕婦頭部重創亡

吳敦曾爆「兒圖家產」晚年借貸度日　女兒回應了

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

更多熱門

相關新聞

「一屍兩命」撞擊瞬間曝！新莊臨盆孕婦頭部重創亡

「一屍兩命」撞擊瞬間曝！新莊臨盆孕婦頭部重創亡

新北市新莊區環漢路昨(4日)晚間6時許發生嚴重車禍！一名27歲王姓孕婦騎乘機車返家途中，不明原因自撞路邊緣石後，失控衝撞燈桿，造成頭、臉部重創，當場失去呼吸心跳，救護人員到場緊急將王女送醫搶救，仍不幸宣告不治，事發的瞬間也曝光！

澎湖某資源回收場大火！火舌濃煙直竄天際　現場畫面曝光

澎湖某資源回收場大火！火舌濃煙直竄天際　現場畫面曝光

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

16歲少年深夜急見女友！無照闖紅燈遭擊落

16歲少年深夜急見女友！無照闖紅燈遭擊落

台鐵員工蹲下作業「車廂緩緩接近」　慘遭夾傷

台鐵員工蹲下作業「車廂緩緩接近」　慘遭夾傷

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面