獨／漁船涉勾斷台馬第二海纜線　船長首開庭喊冤：根本沒碰到

記者黃宥寧／台北報導

台馬第二光纖海纜去年2月在富貴角外海斷訊，檢方認定基隆拖網漁船「亭凡川2號」作業時網板勾扯海纜致斷裂，因船長未開啟AIS警報、未確認海纜警戒區，依《電信管理法》過失毀壞纜線罪起訴。士林地院今（5）日首開庭，呂姓船長否認犯行，強調船未經斷裂點正上方「根本沒碰到」，辯護律師黃祿芳也稱應有積極證據，不能排除他船肇事。

▲疑扯斷中華電信台馬第二海纜，呂姓船長出庭不認罪強調「船沒經過斷裂點」。（圖／記者黃宥寧攝）

去年2月14日晚間近9時，呂姓船長駕駛單船拖網漁船「亭凡川2號」自基隆八斗子漁港出港，前往我國經濟海域從事底層魚類捕撈作業。2月16日中午12時43分許，該漁船行駛至富貴角西北方海域，並在該處進行拖網作業。

據了解，「亭凡川2號」總噸位64.31噸，船上設有2台AIS（自動識別系統）終端機，但案發當時僅開啟其中一台AIS，且警報功能未啟動，導致未能接收航安或海纜預警訊息。

檢方認為，案發當下並無任何緊急狀況，呂姓船長依法應注意AIS警報系統須保持開啟，以即時接收中華電信AIS基站或其他單位發送的海纜告警；此外，海底電纜位置屬公開資訊，漁會亦曾配合宣導海纜鋪設與避讓事項，漁船進行拖網作業前，應確認作業範圍是否接近海纜警戒區。

然而，「亭凡川2號」在未確認作業位置、也未接收任何告警訊息的情況下，仍持續依既定航行時序進行拖網作業。檢方指控，船隻行經特定海域時，沉放於海床的網板勾扯到中華電信鋪設、連接新北淡水區沙崙機房的「台馬第二光纖海纜」，因受力過度扭曲，導致海纜心線斷裂。

中華電信於同日中午12時49分發現「台馬第二光纖海纜」斷訊，彙整系統資料後由工程師向警方報案。海巡署隨後通知涉案漁船到案說明。呂姓船長則在當晚7時29分返港後，經海巡人員告知，才得知其作業行為可能與海纜斷訊事件有關。

呂姓船長供稱，作業過程中未接獲任何警示，也未察覺船隻已接近或進入海纜警戒區，並非故意破壞海纜。

不過，承辦檢察官朱哲群認為，船長即便未於作業當下察覺事故，但未開啟AIS警報功能、亦未確認作業海域是否接近海纜警戒區，具有疏失，且與海纜斷裂結果間具有因果關係，已涉犯《電信管理法》第72條第4項「因過失毀壞與電信設備相連之纜線罪」，因此依法提起公訴。

士林地院今首度開庭，56歲呂姓船長否認犯行，當庭喊冤表示：「我沒去弄到啊，也沒有經過。」他強調漁船並未通過海纜斷裂點正上方，不可能造成海纜受損。

呂男委任辯護律師黃祿芳則在庭上提出質疑，指出漁船航跡僅行經海纜斷裂處附近，距離斷裂點仍有一段距離，難以合理推定是呂男拖網作業所造成。黃祿芳說明，單船拖網作業時，網板通常沉放於海床並拖行於船隻正後方，若要認定漁船勾斷海纜，檢方應提出更積極的證據，證明船隻確實從斷裂點正上方經過並可能勾扯海纜，否則僅憑「往返附近」的推論並不嚴謹。

▼「亭凡川2號」總噸位64.31噸，船上設有2台AIS（自動識別系統）終端機，但案發當時僅開啟其中一台AIS，且警報功能未啟動，導致未能接收航安或海纜預警訊息。（圖／AI製）

黃祿芳也提到，近年海上作業不乏未開啟AIS的船隻（俗稱暗船），若有其他船隻未開AIS通過斷裂點正上方，同樣可能造成海纜遭勾扯斷裂，因此本案仍不能排除其他船隻肇事可能，檢方認定呂男涉案仍有疑義。

由於呂姓船長否認犯行，法官諭知全案移由審理庭續行審理，意味本案已結束初期的程序審查階段，正式進入實質審判程序。後續法院將就檢辯雙方爭點進行證據調查，必要時傳喚證人、勘驗相關航行資料與專業鑑定意見，以釐清漁船拖網作業是否與海纜斷裂間具有因果關係。

事實上，通訊海纜外觀雖與一般電纜相似，但重量僅約其十分之一，內部核心為光纖，卻承載全球約99%的數位流量，是國際通訊的關鍵命脈。