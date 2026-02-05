上海居民赴金馬旅遊有望　迎新客金門小三通運能待強化

▲上海居民有望赴金馬旅遊，金門小三通運能恐將面臨不足的情況。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

大陸文化和旅遊部於4日下午宣布，近期將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，消息傳出後引發高度關注，也為逐步回溫的小三通旅遊市場注入新動能，外界看好可望帶動金門觀光發展。

大陸文旅部指出，相關措施是為促進兩岸人員往來正常化與交流常態化，回應台灣民眾及旅遊產業期待，並增進兩岸民眾共同福祉。開放政策消息傳出後，地方政府及觀光業界普遍持正面態度，期待實際效益逐步顯現。

對此，金門副縣長李文良表示，對於中國開放上海居民，亦即福建以外地區民眾赴金門、馬祖旅遊，地方表達歡迎並樂觀其成。他指出，縣府將配合中央政策步調，爭取相關支持，逐步完善整體配套措施，讓政策能順利落實。

李文良也坦言，目前小三通仍有配套需進一步強化，尤其是船班運能部分。他說明，現行小三通每日約有24班次，與疫情前最高36班仍有落差，整體載客率平均約8至9成，假日更幾乎滿載，若新增旅運需求，勢必面臨運能不足的情況。

他強調，未來有必要視需求適時加開船班，並期待兩岸政府能加強對接協調，完善交通與接待量能，讓旅遊往來更加順暢，促成雙方民眾交流的正向發展。