川普施壓見效？古巴願與美對話　但「政權更迭」仍免談

▲古巴官員對美國釋出溝通信號。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

川普政府加大施壓之際，古巴副外長科西奧（Carlos Fernández de Cossío）於4日表示，哈瓦那（Havana）當局已準備好，與美國展開「有意義」的對話，但無意討論政權更迭議題。

古巴非威脅 拒絕討論政權更迭

科西奧接受CNN專訪時，發表了上述談話，「我們不準備討論我們的憲政體制，就像我們認為，美國也不會討論他們的憲政體制、政治制度和經濟現況一樣。」

▼古巴民眾經常面臨大規模斷電。圖為首都哈瓦那陷入一片漆黑。（圖／路透）



他主張對話優於脅迫，儘管古巴不會與美國官員討論政權更迭議題，但願就區域安全等雙方有利議題交流，「如果美國想要合作打擊毒品，古巴可以提供協助。我們過去一直在協助，也能繼續協助區域內的毒品走私問題。」雖然兩國尚未建立「雙邊對話」機制，但已進行「一些訊息交流」，而且這些溝通直達古巴政府最高層級。

科西奧反駁美國將古巴視為威脅的說法，「古巴對美國不構成威脅，對美國不具侵略性也沒有敵意，不窩藏恐怖份子，也不贊助恐怖主義。」

他同時呼籲美國緩解施壓行動，因為此舉已經重創古巴經濟。由於燃料短缺，該國民眾面臨持續停電及加油站大排長龍的困境，如今當局可能必須考慮實施緊縮措施，並做出一些犧牲以保障燃料供應，「就經濟脅迫手段而言，古巴所遭受的苦難，等同於經歷戰爭。」

▼川普近期加大施壓古巴。（圖／路透）



川普加大施壓 樂見政權更迭

幾天前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）公開表示，美方「樂見」古巴政權更迭，儘管不一定會採取實際行動。

1月初逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，華府已切斷委國對古巴的石油供應，上周更威脅對向古巴出口石油的國家課徵關稅。

華府宣稱，哈瓦那對美國構成「特殊威脅」，因為該國「與敵對國家及惡意行為者結盟，讓他們駐軍並部署情報能力」。川普稍早曾表示，古巴可以透過「達成協議」，避免燃料供應被全面切斷。