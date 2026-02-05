民眾黨非李貞秀不可？　陳培瑜批：就是要欺負台灣人、測試法治底線

▲李貞秀。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委李貞秀除了中國國籍爭議，還被質疑是「假離婚」。李貞秀昨表示，「每一段婚姻都有難處，不希望被拿出來討論」。對此，民進黨立委陳培瑜今（5日）猜測，可能是在財產申報、公開金流上有所疑慮，但到底是什麼樣的離婚協議，讓李貞秀前夫願意讓李貞秀的公司登記在他的診所？希望台灣人一起看清楚，民眾黨就是打算測試台灣人法治底線，請不要再欺負台灣人。

陳培瑜今（5日）受訪指出，自己每一年都要申報財產，包括先生和家裡未滿18歲的小孩，就算是小時候在郵局開的戶頭，最後只剩下1塊錢都要申報，這是身為民意代表對國人公開透明的責任。

陳培瑜表示，自己會質疑李貞秀是不是假離婚，是猜想可能在財產申報上有所疑慮，或是若還有婚配關係，擔任立委這2年終所有的金流、帳戶都要公開透明，這件事是不是他們有所顧慮、有所擔心，所以才會做出這個動作？當然這只是自己的合理懷疑。最好的方法，就是請李貞秀自己出來說清楚。

陳培瑜說，不要忘記，李貞秀來自中國，還自己公開說她只有中華人民共和國國籍，在有這個國籍的前提之下，當然會合理懷疑她跟中國那邊是否有其他金錢往來。

而針對李貞秀新創公司地址與前夫地址相同，陳培瑜指出，在台灣不同公司登記在同一個地址確實有前例，但李貞秀如果新創公司做的業務，與前夫診所在同一個地方，可能還是要出來說清楚。「不要忘記你們已經離婚了，到底是有了什麼樣的離婚協議，讓妳的前夫願意讓妳的公司登記在他的診所？」

陳培瑜質疑，是不是因為財產申報的問題，導致要做出「疑似假離婚」的動作？不管是地址登記或未來帳戶金流，這都是希望台灣人一起看清楚，民眾黨就是打算測試台灣人法治底線，請不要再欺負台灣人。

談及內政部表態不提供機密文件給李貞秀，陳培瑜說，紅色勢力要一步一步進入台灣，到底還可以進展到什麼程度？非常樂見看到內政部已經表態相關機密資料不會提供，也希望從法治層面，每一個部會必須要趕快討論，回應所有台灣人民對於相關立法院的疑慮。

陳培瑜認為，這一切源頭，錯就錯在民眾黨，為什麼要提名這麼一個沒有辦法解除雙重國籍的人來擔任立法委員？既然都已經可以提了蘇子喬作為中選會被提名人，實在沒有理由當初做出提名李貞秀的決定，「錯就錯在民眾黨做了這個想要測試台灣法治底線的提名動作」。