雲林艦7米巨浪中搏命接駁　醫官冒險一跳成功救回骨折漁工

記者陳崑福／屏東報導

一艘東港籍漁船2月3日在鵝鑾鼻海域作業時，一名漁工疑似骨折，海巡署雲林艦接報後立即趕往125浬外救援。儘管現場海象惡劣，陣風達10級且浪高7公尺，醫護人員仍冒險跳船接駁，歷經一夜戒護，成功於黃金時間內將傷患送回高雄港醫治，再次彰顯海巡守護漁民生命的決心。

▲雲林艦於恆春鵝鑾鼻外海救護。（圖／海巡署艦隊分署提供）



東港籍這艘漁船這名船員右小腿不幸受傷疑似骨折，無法行動且傷情緊急。海巡署接獲通報後，立即派遣於東南海域執行巡邏勤務的南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦前往執行救援任務。

3日17時許，雲林艦於鵝鑾鼻東南125浬與該漁船會合，然現場受強烈東北季風影響，海象極其惡劣，陣風達10級、浪高約6至7公尺。

經評估後因風浪過大無法立即進行接駁，雲林艦遂先行在旁戒護「嘉」船，歷經一夜戒護，4日上午9時許，海象稍有趨緩，雲林艦立即進行人員接駁工作，由於受傷漁工因髖關節異位疼痛難忍，無法自行上擔架，雲林艦派出兩名具EMT2救護執照人員冒險跳至漁船，合力將傷患及一名陪同人員安全接駁登艦。經艦上醫官初步診療，研判傷者為右腳髖關節異位，隨即給予適當照護，雲林艦並以最大安全航速航向高雄港。

昨（4）日15時30分，雲林艦順利抵達高雄港，傷患由船長家屬送往東港輔英醫院就醫治療。此次任務雲林艦於海象惡劣狀況中克服接駁困難，成功於黃金時間內救回受傷漁工，再次展現海巡守護人道救援的精神。

海巡署強調，面對突發海上事故，海巡人員始終秉持「時間即生命、速度即希望」原則，不分晝夜、無畏風浪，守護海上作業漁民安全。籲請民眾如於海上遇有緊急狀況，立即撥打 118 海巡報案專線，海巡人員將即時提供協助。