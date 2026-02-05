　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林艦7米巨浪中搏命接駁　醫官冒險一跳成功救回骨折漁工

記者陳崑福／屏東報導

一艘東港籍漁船2月3日在鵝鑾鼻海域作業時，一名漁工疑似骨折，海巡署雲林艦接報後立即趕往125浬外救援。儘管現場海象惡劣，陣風達10級且浪高7公尺，醫護人員仍冒險跳船接駁，歷經一夜戒護，成功於黃金時間內將傷患送回高雄港醫治，再次彰顯海巡守護漁民生命的決心。

▲雲林艦於恆春鵝鑾鼻外海救護。（圖／海巡署艦隊分署提供）

▲雲林艦於恆春鵝鑾鼻外海救護。（圖／海巡署艦隊分署提供）

東港籍這艘漁船這名船員右小腿不幸受傷疑似骨折，無法行動且傷情緊急。海巡署接獲通報後，立即派遣於東南海域執行巡邏勤務的南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦前往執行救援任務。

3日17時許，雲林艦於鵝鑾鼻東南125浬與該漁船會合，然現場受強烈東北季風影響，海象極其惡劣，陣風達10級、浪高約6至7公尺。

▲雲林艦於恆春鵝鑾鼻外海救護。（圖／海巡署艦隊分署提供）

經評估後因風浪過大無法立即進行接駁，雲林艦遂先行在旁戒護「嘉」船，歷經一夜戒護，4日上午9時許，海象稍有趨緩，雲林艦立即進行人員接駁工作，由於受傷漁工因髖關節異位疼痛難忍，無法自行上擔架，雲林艦派出兩名具EMT2救護執照人員冒險跳至漁船，合力將傷患及一名陪同人員安全接駁登艦。經艦上醫官初步診療，研判傷者為右腳髖關節異位，隨即給予適當照護，雲林艦並以最大安全航速航向高雄港。

昨（4）日15時30分，雲林艦順利抵達高雄港，傷患由船長家屬送往東港輔英醫院就醫治療。此次任務雲林艦於海象惡劣狀況中克服接駁困難，成功於黃金時間內救回受傷漁工，再次展現海巡守護人道救援的精神。

▲雲林艦於恆春鵝鑾鼻外海救護。（圖／海巡署艦隊分署提供）

海巡署強調，面對突發海上事故，海巡人員始終秉持「時間即生命、速度即希望」原則，不分晝夜、無畏風浪，守護海上作業漁民安全。籲請民眾如於海上遇有緊急狀況，立即撥打 118 海巡報案專線，海巡人員將即時提供協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住
三重國小附近！突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息
白鹿「胸前大開洞」罕見辣露半球！　開高衩露雪白美腿
王必勝「瘦16kg」血壓藥不用吃了　驚人對比曝光
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5名曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

北竿遊客深夜突不適　海巡即刻救援派艇急送南竿就醫

獨／漁船涉勾斷台馬第二海纜線　船長首開庭喊冤：根本沒碰到

雲林艦7米巨浪中搏命接駁　醫官冒險一跳成功救回骨折漁工

女騎士誤信導航闖國3彰化段　困路肩動彈不得…警急出動引導

快訊／新北男騎士撞環保車當場身亡　2清潔員遭波及受傷倒地

不是放鞭炮慶過年...台中茶行挨轟20多槍　鄰居：嚇死人了

快訊／台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

北竿遊客深夜突不適　海巡即刻救援派艇急送南竿就醫

獨／漁船涉勾斷台馬第二海纜線　船長首開庭喊冤：根本沒碰到

雲林艦7米巨浪中搏命接駁　醫官冒險一跳成功救回骨折漁工

女騎士誤信導航闖國3彰化段　困路肩動彈不得…警急出動引導

快訊／新北男騎士撞環保車當場身亡　2清潔員遭波及受傷倒地

不是放鞭炮慶過年...台中茶行挨轟20多槍　鄰居：嚇死人了

快訊／台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

台鐵攜手KATO辦「N規鐵道模型祭」　2/7北車登場

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

林琨瀚任新竹市副市長坦言「非常Shock」！盼協助改善新竹棒球場

《我的英雄學院》最新主機遊戲今日發售　3對3解放個性最終戰

喉嚨咳出綠色顆粒！台女星被挖出「10元硬幣大結石」 醫揭口臭真相

川習通話談台灣　行政院：立院速審總預算才能維護經濟成果

泰女大生搭計程車「再睜眼已全裸」！遭運將撿屍　載去旅館性侵

15歲女為偷和男友約會「翻窗墜亡」　家屬怒告物業求償百萬

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

社會熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

快訊／北港武德宮清晨竄火！警消出動18人灌救

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

富國島丟包案　年代旅遊負責人林大鈞不起訴

即／國1大車連環撞　車流回堵5km

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

「一屍兩命」撞擊瞬間曝！新莊臨盆孕婦頭部重創亡

吳敦曾爆「兒圖家產」晚年借貸度日　女兒回應了

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

更多熱門

相關新聞

6人晉任海巡署上校、簡任隊長　勉勵強化三安四海

6人晉任海巡署上校、簡任隊長　勉勵強化三安四海

海巡署說明，本次晉升名單包括馬祖巡隊隊長葉警中、嘉義查緝隊隊長方君豪、高雄查緝隊隊長林益崧、屏東查緝隊隊長何泰良，以及第六（花蓮）海巡隊隊長楊献璋等5人，分別晉任上校、警監或簡任隊長；另由書記陳易立晉任三等士官長

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

觀光船遊客心臟驟停　空勤海巡極限吊掛

觀光船遊客心臟驟停　空勤海巡極限吊掛

金門海域防線再強化　簡日成履新

金門海域防線再強化　簡日成履新

馬祖北竿民眾突發肝硬化　海巡派艇送醫

馬祖北竿民眾突發肝硬化　海巡派艇送醫

關鍵字：

海巡署漁工受傷海上救援風浪十級東港漁船

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面