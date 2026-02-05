嘉義人的回憶要搬家了　新北平餐廳宣布年後搬遷中埔4月開幕

▲嘉義知名烤鴨名店新北平餐廳宣布搬遷計畫，原址營業至2026年2月22日、4月中埔全新開幕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地區知名烤鴨名店「新北平餐廳」日前正式對外公告搬遷計畫，表示現有店址將營業至2026年2月22日，隨後進行整體轉換，並預計於2026年4月在嘉義縣中埔鄉新址以全新面貌重新開幕，消息一出引發不少老饕關注與討論。

新北平餐廳在原址門口張貼公告說明，未來新店址距離現址不遠，將持續提供招牌烤鴨、啤酒鴨等經典料理。有民眾表示，年節將近，為了準備家族團圓年菜，好不容易候補訂到座位，親自到現場繳交訂金時才發現餐廳張貼搬遷公告，一度以為歇業，所幸得知只是搬家，才放下心中大石，也笑說「還好只是換地方，不然就吃不到最愛的烤鴨跟啤酒鴨了。」

對於搬遷原因，新北平餐廳表示，因地主有出售土地規畫，餐廳才著手安排此次遷址事宜。業者強調，這次搬遷不僅是營業空間的轉換，更象徵品牌邁入嶄新階段，多年來累積的料理精神與顧客情感，將完整延續至新址，並同步升級用餐環境與服務品質，打造更舒適的用餐體驗，回饋長期支持的顧客。

餐廳也邀請老顧客把握原址營業最後時光，再次回味熟悉的滋味與回憶。未來，新北平餐廳將以嶄新空間與氣象，在中埔鄉迎接每一位到訪的饕客，持續為嘉義地區帶來溫暖且經典的美味。

新北平餐廳新址資訊

地址：嘉義縣中埔鄉中山路五段25號

電話：05-2165899

原址營業至：2026年2月22日

新址開幕：預計2026年4月