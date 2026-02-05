　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

15歲女為偷和男友約會「翻窗墜亡」　家屬怒告物業求償百萬

▲少女為了偷偷出門約會，翻窗時不慎墜亡。（示意圖／unsplash）

▲少女為了偷偷出門約會，翻窗時不慎墜亡。（示意圖／unsplash）

記者廖翊慈／綜合報導

河南濮陽發生一起未成年少女墜樓身亡案件。15歲女生張某為與男友約會，從家中臥室窗戶翻出時不慎墜落身亡。事後，張某父母將其男友丁某及社區物業公司告上法院，索賠各項損失30餘萬元（人民幣，下同，約台幣136萬元）。一審法院審理後認定，兩被告均不存在法律上的過錯，駁回原告全部訴請。

據《紅星新聞》報導，裁判文書網公開的一審判決書顯示，河南省濮陽縣人民法院指出，張某的意外墜樓事件，與被告丁某之間不存在法律上的因果關係，丁某亦無過錯；社區物業公司在本案中亦未構成管理過失，無須承擔賠償責任。

判決書載明，張某父母主張，經公安機關調查，丁某透過「探探」App與張某認識並發展為男女朋友關係，雙方曾同居生活。交往期間，丁某多次引導張某透過消防走廊進出其父母住處，並誘導張某從臥室窗戶翻越至消防走廊外出。案發當晚，張某與丁某約會時，再次從臥室窗戶翻出，在進入消防走廊過程中不慎墜樓。

▲一審法庭駁回少女父母的訴求。（示意圖／視覺中國CFP）

▲一審法庭駁回少女父母的訴求。（示意圖／CFP）

張某父母並指出，案發時丁某曾進入社區，搭乘電梯前往消防走廊查看情況，卻未對張某進行施救，應對事故承擔責任。此外，他們認為，社區物業公司未依物業服務合約履行安全管理義務，未設置警示標誌或防護設施，對事故發生具有重大管理過失。

不過，濮陽縣公安局城南新區派出所調查認定，張某墜樓死亡不屬於他殺，也非刑事案件，為意外墜樓身亡。

社區物業公司則辯稱，涉案房屋及消防連廊的設計、施工均符合國家相關標準，物業方不存在管理缺失。物業公司並指出，張某年滿15歲，已參加工作，對自身安全應具備基本注意義務，其父母作為監護人，亦未對其行為加以有效監護，未及時制止其高風險行為，應自行承擔相應責任。

一審法院審理認為，張某墜樓事件確實令其父母承受巨大悲痛，法院對此表示理解，但民事責任的認定須以法律規定為依據，不能因同情而突破責任邊界。綜合全案證據，無法認定丁某或社區物業公司對張某的墜樓行為存在過錯，亦無需承擔賠償責任。

最終，河南省濮陽縣人民法院依法駁回張某父母的全部訴訟請求。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

濮陽少女墜樓物業未成年

