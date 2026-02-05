身價8億人瑞娶68歲看護！律師「拋2問題」喊可惡：有良心嗎？

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／民眾提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市中山區一處醫院外日前上演「搶人大戰」，據了解，是因為102歲王姓人瑞在家屬不知情的情況下，和68歲賴姓女看護登記結婚，讓子女們質疑是看護覬覦鉅額財產。對此，律師李怡貞就發文拋出疑問，質疑兩位證人有良心嗎？

醫院外爆衝突，家屬推走102歲人瑞

王姓人瑞日前到醫院就診，結束後由賴姓看護推著輪椅離開。王家兒女、子孫看準時機，衝上前將看護推開，並且把人瑞推走。看護當場高喊「警察救人」，警方獲報上前了解，家屬則急忙解釋人瑞是自己的父親與公公。

人瑞和看護結婚，家屬稱不知情

家屬還原來龍去脈，原來他們上月才得知102歲父親竟與照顧多年的68歲看護登記結婚，且事前所有人毫不知情。家屬返家想探視父親，卻被拒於門外，甚至無法聯繫，質疑父親行動與對外聯絡遭限制，憤而報警並提出告訴。

據了解，王姓人瑞名下擁有多筆土地與房產，資產估計近7至8億元。家屬指出，自從賴姓看護開始照顧父親後，父親陸續將多筆房產、土地交給看護及看護的子女，懷疑對方趁人瑞神智狀況不佳之際，誘導其結婚並轉移財產。

不過，針對這起事件，戶政事務所工作人員曾表示，在臨櫃時王老先生都能夠應答，所以才會受理登記。

律師質疑戶政人員不用問？證人有良心嗎？

對此，李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，她得知此事後，只想知道，戶政人員看到這麼年齡差距40歲的組合，都不用問一下，就直接登記嗎？而且結婚登記需要兩位證人，這兩位證人有良心嗎？她還說，還好家屬有搶到人瑞，現在已經有一半的資產落入外人口袋，很可惡。

貼文曝光後，底下網友討論道，「目前看到的新聞報導指出，戶政人員承辦時老人是清醒可應答狀態」、「我只想問，這些子孫，早幹什麼了」、「有沒有想說家人不合，不關心，讓人有機可乘」、「我也覺得戶政事務所的員工非常有問題」、「真的超級扯」。

也有網友認為，「這個真的是要搶，問題很大但是平常小孩都沒照顧才會這樣吧」。但李怡貞則表示，「大家都要上班是要怎麼貼身照顧，這很明顯是被趁人之危的呀」。