　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

身價8億人瑞娶68歲看護！律師「拋2問題」喊可惡：有良心嗎？

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝） 

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／民眾提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市中山區一處醫院外日前上演「搶人大戰」，據了解，是因為102歲王姓人瑞在家屬不知情的情況下，和68歲賴姓女看護登記結婚，讓子女們質疑是看護覬覦鉅額財產。對此，律師李怡貞就發文拋出疑問，質疑兩位證人有良心嗎？

醫院外爆衝突，家屬推走102歲人瑞

[廣告]請繼續往下閱讀...

王姓人瑞日前到醫院就診，結束後由賴姓看護推著輪椅離開。王家兒女、子孫看準時機，衝上前將看護推開，並且把人瑞推走。看護當場高喊「警察救人」，警方獲報上前了解，家屬則急忙解釋人瑞是自己的父親與公公。

人瑞和看護結婚，家屬稱不知情

家屬還原來龍去脈，原來他們上月才得知102歲父親竟與照顧多年的68歲看護登記結婚，且事前所有人毫不知情。家屬返家想探視父親，卻被拒於門外，甚至無法聯繫，質疑父親行動與對外聯絡遭限制，憤而報警並提出告訴。

據了解，王姓人瑞名下擁有多筆土地與房產，資產估計近7至8億元。家屬指出，自從賴姓看護開始照顧父親後，父親陸續將多筆房產、土地交給看護及看護的子女，懷疑對方趁人瑞神智狀況不佳之際，誘導其結婚並轉移財產。

不過，針對這起事件，戶政事務所工作人員曾表示，在臨櫃時王老先生都能夠應答，所以才會受理登記。

律師質疑戶政人員不用問？證人有良心嗎？

對此，李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上發文表示，她得知此事後，只想知道，戶政人員看到這麼年齡差距40歲的組合，都不用問一下，就直接登記嗎？而且結婚登記需要兩位證人，這兩位證人有良心嗎？她還說，還好家屬有搶到人瑞，現在已經有一半的資產落入外人口袋，很可惡。

貼文曝光後，底下網友討論道，「目前看到的新聞報導指出，戶政人員承辦時老人是清醒可應答狀態」、「我只想問，這些子孫，早幹什麼了」、「有沒有想說家人不合，不關心，讓人有機可乘」、「我也覺得戶政事務所的員工非常有問題」、「真的超級扯」。

也有網友認為，「這個真的是要搶，問題很大但是平常小孩都沒照顧才會這樣吧」。但李怡貞則表示，「大家都要上班是要怎麼貼身照顧，這很明顯是被趁人之危的呀」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住
三重國小附近！突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息
白鹿「胸前大開洞」罕見辣露半球！　開高衩露雪白美腿
王必勝「瘦16kg」血壓藥不用吃了　驚人對比曝光
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5名曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵攜手KATO辦「N規鐵道模型祭」　2/7北車登場

人在三重國小附近！突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息

日本單車團3月來台環島9天　感謝311大地震援助

身價8億人瑞娶68歲看護！律師「拋2問題」喊可惡：有良心嗎？

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

每天按腹部15分鐘可改善便秘　陽明交大研究：3種方式都有效

1晚要台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住！網敲碗：能訂房嗎

才入職半年！她收到年終超驚喜「可以包紅包了」　網：很珍貴啊

老闆超愛壓線「2/13發年終」　一票苦主爆共鳴：大掃除合格才能領

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

台鐵攜手KATO辦「N規鐵道模型祭」　2/7北車登場

人在三重國小附近！突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息

日本單車團3月來台環島9天　感謝311大地震援助

身價8億人瑞娶68歲看護！律師「拋2問題」喊可惡：有良心嗎？

「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

每天按腹部15分鐘可改善便秘　陽明交大研究：3種方式都有效

1晚要台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住！網敲碗：能訂房嗎

才入職半年！她收到年終超驚喜「可以包紅包了」　網：很珍貴啊

老闆超愛壓線「2/13發年終」　一票苦主爆共鳴：大掃除合格才能領

台鐵攜手KATO辦「N規鐵道模型祭」　2/7北車登場

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

林琨瀚任新竹市副市長坦言「非常Shock」！盼協助改善新竹棒球場

《我的英雄學院》最新主機遊戲今日發售　3對3解放個性最終戰

喉嚨咳出綠色顆粒！台女星被挖出「10元硬幣大結石」 醫揭口臭真相

川習通話談台灣　行政院：立院速審總預算才能維護經濟成果

泰女大生搭計程車「再睜眼已全裸」！遭運將撿屍　載去旅館性侵

15歲女為偷和男友約會「翻窗墜亡」　家屬怒告物業求償百萬

為什麼在101頂端放手？　霍諾德笑：耍帥嘛

生活熱門新聞

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

美女主持雙峰突出　親揭「36歲二度發育」秘密

飯店公告雙人房限睡一張床！動另一張要加錢

鹹酥雞365元男「認愛新歡」　等現任領年終還錢

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

老闆超愛壓線「2/13才肯發年終」　一票苦主爆共鳴

LINE免費「過年8款貼圖」！蘇蘇柴、黑狗兄來囉

身價8億人瑞娶看護！律師「拋2問題」喊可惡

威力彩衝9.7億！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運旺爆

鼎泰豐服務員胸針藏玄機　千人讚翻

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住

LINE通話沒聲音！網曝「關閉1功能」正常了

周六寒流來襲「最冷時刻」出爐　下周又有東北季風報到

更多熱門

相關新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

一名102歲王姓人瑞，日前被家屬發現疑似在不知情情況下，與68歲賴姓女看護登記結婚，引發子女強烈不滿。家屬控訴，賴女不僅限制王男與子女接觸，甚至疑似將其軟禁，報警也無法介入，前(3)日下午趁賴女帶父親外出就醫時，10名子女、孫輩直接在醫院門口「搶人」，現場爆發激烈拉扯衝突，警方趕抵處理，賴女疑似受傷送醫。

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

力挺台大媽媽！律師點出「1關鍵」

力挺台大媽媽！律師點出「1關鍵」

郭哲敏開庭看A片！律師歪樓「丟出1疑問」

郭哲敏開庭看A片！律師歪樓「丟出1疑問」

陸101歲人瑞愛吃薯片追劇到凌晨 曝「反向作息」長壽祕訣：心態好

陸101歲人瑞愛吃薯片追劇到凌晨 曝「反向作息」長壽祕訣：心態好

關鍵字：

人瑞看護李怡貞

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面