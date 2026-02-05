　
民生消費

達美樂披薩「買大送大再送可樂」　拿坡里指定套餐贈樸克牌

▲▼拿坡里「開運花生嫩雞披薩」。（圖／業者提供）

▲3家速食店披薩優惠整理。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

披薩業者持續推出優惠，其中拿坡里3月4日前6種口味買大送大、指定套餐送撲克牌；達美樂買大送大再送可樂；必勝客平日限定大比薩只要199元。

▲▼拿坡里優惠。（圖／業者提供）

▲買拿坡里指定套餐送撲克牌。

★拿坡里

●披薩買大送大特價490元：開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩、起司五重派對披薩6口味任選。

●外帶大披薩特價269元、小披薩169元

●經典原味蛋塔6入特價199元

●買指定4款套餐送限量可口可樂撲克牌1副

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客3大優惠。

★必勝客

●個人比薩買1送1特價129元起：買千島海鮮盛宴、丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏，送彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷任選。使用期限至2月11日。

●平日外帶限定單點超值大比薩199元：夏威夷、雙層美式臘腸、日式照燒雞、四小福、義式培根黃金薯、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、BBQ黃金嫩雞、蒜香起司燻雞培根共9款任選。

●平日外帶限定單點超值大比薩299元：韓式泡菜豬五花、超級夏威夷、金沙黃金脆雞、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、雙拼比薩-四小福+日式照燒、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福共9款任選。

▲▼達美樂。（圖／業者提供）

▲達美樂4大優惠。

★達美樂

●披薩買1送1（優惠碼：035623）：買經典四喜金沙火山送指定大披薩任選。

●披薩買大送大送可樂（優惠碼：278031）：買海陸金沙起司火山送大披薩，再送1.25L可樂。

●披薩買大送大550元起（優惠碼：829270）

●3份指定大披薩799元起（優惠碼：994349）

02/03 全台詐欺最新數據

460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住
三重國小附近！突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息
白鹿「胸前大開洞」罕見辣露半球！　開高衩露雪白美腿
王必勝「瘦16kg」血壓藥不用吃了　驚人對比曝光
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5名曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

好市多充電費率限時調降　每度8元降至5.5元

家樂福內部改名「康達盛通」　對外品牌名稱尚未定案

快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

神級年貨開搶！Mia C'bon「金馬賀歲 馳躍新春」尊榮登場　頂級和牛、進口精品禮盒打造質感圍爐

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠　蛋白優酪任2件59元

三大電商書展限定優惠一次看　入手閱讀器最高現省超過千元

外送手搖「多多綠」奪冠　平台年度統計：彰化人最愛喝甜飲

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

台鐵攜手KATO辦「N規鐵道模型祭」　2/7北車登場

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

林琨瀚任新竹市副市長坦言「非常Shock」！盼協助改善新竹棒球場

《我的英雄學院》最新主機遊戲今日發售　3對3解放個性最終戰

喉嚨咳出綠色顆粒！台女星被挖出「10元硬幣大結石」 醫揭口臭真相

川習通話談台灣　行政院：立院速審總預算才能維護經濟成果

泰女大生搭計程車「再睜眼已全裸」！遭運將撿屍　載去旅館性侵

15歲女為偷和男友約會「翻窗墜亡」　家屬怒告物業求償百萬

大S離世前親吐：我想回家　赴機場車內心臟驟停

家樂福內部改名「康達盛通」　對外品牌名稱尚未定案

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠

快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

好市多充電費率調降　每度8元降至5.5元

外送手搖「多多綠」奪冠　平台年度統計：彰化人最愛喝甜飲

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

肯德基推出第2波開運主打「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」，以象徵聚財納福的金磚造型提盒搭配一系列金沙風味餐點，2月10日至3月2日限時限量販售，除可享7折優惠外再送炸雞春聯。

藏壽司今換菜單　抽扭蛋新規則「最低150元能玩一次」

藏壽司今換菜單　抽扭蛋新規則「最低150元能玩一次」

春節88條國道客運下殺6折　宜蘭、礁溪熱門景點入列

春節88條國道客運下殺6折　宜蘭、礁溪熱門景點入列

青森周全台30家餐飲品牌一次看

青森周全台30家餐飲品牌一次看

美食情報美食雲披薩優惠整理買1送1拿坡里達美樂必勝客

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

