達美樂披薩「買大送大再送可樂」　拿坡里指定套餐贈樸克牌

▲3家速食店披薩優惠整理。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

披薩業者持續推出優惠，其中拿坡里3月4日前6種口味買大送大、指定套餐送撲克牌；達美樂買大送大再送可樂；必勝客平日限定大比薩只要199元。

▲買拿坡里指定套餐送撲克牌。

★拿坡里

●披薩買大送大特價490元：開運花生嫩雞披薩、夏威夷海鮮雙享披薩、漁夫燒肉雙享披薩、招牌牛丼披薩、金賞烏魚子披薩、起司五重派對披薩6口味任選。

●外帶大披薩特價269元、小披薩169元

●經典原味蛋塔6入特價199元

●買指定4款套餐送限量可口可樂撲克牌1副

▲必勝客3大優惠。

★必勝客

●個人比薩買1送1特價129元起：買千島海鮮盛宴、丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏，送彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷任選。使用期限至2月11日。

●平日外帶限定單點超值大比薩199元：夏威夷、雙層美式臘腸、日式照燒雞、四小福、義式培根黃金薯、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、BBQ黃金嫩雞、蒜香起司燻雞培根共9款任選。

●平日外帶限定單點超值大比薩299元：韓式泡菜豬五花、超級夏威夷、金沙黃金脆雞、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、雙拼比薩-四小福+日式照燒、彩蔬鮮菇、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福共9款任選。

▲達美樂4大優惠。

★達美樂

●披薩買1送1（優惠碼：035623）：買經典四喜金沙火山送指定大披薩任選。

●披薩買大送大送可樂（優惠碼：278031）：買海陸金沙起司火山送大披薩，再送1.25L可樂。

●披薩買大送大550元起（優惠碼：829270）

●3份指定大披薩799元起（優惠碼：994349）