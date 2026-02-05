黃國昌批谷立言介入台灣內政太深　行政院遺憾：不專業的指控

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前接受媒體專訪時，質疑AIT處長谷立言介入台灣內政太深，還說是配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣的行政官員一樣。對此，行政院發言人李慧芝說，美國國務院已說明，跟AIT對於台灣要加強國防自主的立場是一樣的，「政治人物這樣不專業、偏頗的指控，我們是感到非常遺憾」，中國對台灣的威脅也包括台灣跟友盟之間的關係，因此黃前立委的說法可能會遭到利用，呼籲發言應該要專業且謹慎。

李慧芝說，關於AIT谷立言處長的部分，行政院有注意到相關說法已經在中國媒體跟社群上開始擴散，「我們要強調的是，台灣對於全球的安全繁榮穩定上，是扮演非常關鍵重要的角色」。

李慧芝指出，包含谷立言處長在內，所有的各國外交官在台灣都是付出熱情跟專業進行外交工作，稍早美國國務院也說明，美國國務院跟AIT對於台灣要加強國防自主的立場是一樣的，「政治人物這樣不專業、偏頗的指控，我們是感到非常遺憾」。

李慧芝也再次強調，中國對於台灣還有印太地區的侵擾跟威脅，不論是強度跟次數都是不斷在增加中，台灣必須要跟友盟國家合作提升自主防衛能力，才是正辦。

李慧芝指出，中國對台灣的威脅也包括台灣跟友盟之間的關係，因此黃前立委的說法可能會遭到利用，並且影響國際社會對台灣的正確認知，混淆國際視聽，「因此我們呼籲他的發言應該要專業且謹慎」。