　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本單親媽「逼2女兒拍裸照」換金援！　傳給男網友1毛都沒拿到

記者王佩翊／編譯

日本福岡市33歲無業男子赤崎修一涉嫌在社群網站上張貼「願資助單親媽媽」的訊息，誘騙一名東京都內44歲女性，要求對方拍攝2名未成年女兒的裸體照片傳送給他，3日被警視廳依違反不同意猥褻等罪嫌逮捕，而該名偷拍女兒裸照的母親5日也被函送東京地檢署偵辦。

根據警方調查，赤崎修一2025年5月至6月期間，與這名44歲單親媽媽視訊通話時，對女方提出「讓我看看孩子們的內衣和裸體」的要求，指使對方拍攝當時就讀國中的15歲長女及11歲小學生二女兒的裸體畫面。

赤崎還向這名母親開出誘人條件稱，「只要提供30分鐘的影片，就支付70萬日圓（約新台幣14萬元）」，但事後根本沒有兌現任何金錢承諾。

警方調查發現，赤崎慣用的犯案手法是在社群平台發布「願意金援單親媽媽」的貼文，吸引經濟困難的女性主動聯繫。一旦對方上鉤，他便誘導進入視訊通話，再提出讓女童出鏡的要求，並以高額報酬作為誘餌。整起案件中，這名母親完全沒有收到任何金錢。

面對警方偵訊，赤崎修一僅承認部分犯行，辯稱「確實看過11歲少女的裸照，但沒有看過15歲少女的」，企圖減輕罪責。至於涉案的母親，警視廳也在5日將她以相同罪名函送地檢署。

這名單親媽媽在接受約談時坦承，當時以為只要照做就能拿到錢，所以沒有尊重女兒的感受，強迫她們配合。而案情之所以曝光，是因為被害的15歲少女向學校老師求助，校方察覺異狀後，立即通報警方介入調查，才揭發這起案件。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍
充電鋰電池爆炸！北港武德宮火警　起火點曝
快訊／史上第10大逃殺！　外資重砍台股726億害科技股慘綠
搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯
1晚台幣2300元！日本妹住台北飯店「20+蟑螂到處爬」嚇爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聾啞女就醫發現懷孕5個月　警採17男DNA意外揭「親爹是孩子爸」

日本單親媽「逼2女兒拍裸照」換金援！　傳給男網友1毛都沒拿到

美眾院委員會通過法案　擬允美太空人員駐台

搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

泰女大生搭計程車「再睜眼已全裸」！遭運將撿屍　載去旅館性侵

葬禮辦桌誤當成夜市！外國遊客大剌剌猛吃　喪家溫暖上菜：會辣喔

台灣有51名億萬富翁！全球第10名領先日韓　排行榜揭曉

安德魯逼3P！聯手淫魔「強迫舞孃獻身」　控訴文件曝光

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

聾啞女就醫發現懷孕5個月　警採17男DNA意外揭「親爹是孩子爸」

日本單親媽「逼2女兒拍裸照」換金援！　傳給男網友1毛都沒拿到

美眾院委員會通過法案　擬允美太空人員駐台

搶先設立台灣代表處「就像衝到火車前方」　立陶宛總理稱犯大錯

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

泰女大生搭計程車「再睜眼已全裸」！遭運將撿屍　載去旅館性侵

葬禮辦桌誤當成夜市！外國遊客大剌剌猛吃　喪家溫暖上菜：會辣喔

台灣有51名億萬富翁！全球第10名領先日韓　排行榜揭曉

安德魯逼3P！聯手淫魔「強迫舞孃獻身」　控訴文件曝光

外送員帶慶生氣球進電梯　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

遭住戶控「大樓變淫窟」！　MC夢委屈：哪有人女友在做性交易？

春節、228和平紀念日陸續登場　日月潭周邊交管措施一次看

藍白爭議修法連發　行政院：不副署為院長權利、三條件下審慎使用

20幾歲的年輕人「還會想買房嗎？」　網吐真心話：最快樂的選擇

基隆看守所春節懇親溫馨登場　結合反毒、廉政與親情教化

準媽媽懷胎9月...魂斷回家路一屍兩命　父親、丈夫悲痛認屍

國外買食品回台「有數量限制」　轉賣最重罰300萬

「橘色惡魔」畢業生自發集結　311來台演出延續台日友情

北監舉辦「春節面對面懇親」2345人參與　盼用親情力量勉勵收容人

李貞秀國籍認定爭議　卓榮泰：一切依《國籍法》標準認定

堅持發紅包的奶奶！　劉在錫：年長的多拿一萬（？

國際熱門新聞

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

台灣惡女判決出爐　當庭躺地打滾

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

淫魔艾普斯坦「死亡現場首度曝光」

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

400kg腿推「啪」一聲　猛男腿斷掉癱坐狂吼

挪威王儲妃認與淫魔往來　長子涉迷姦痛哭喊冤

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

Google財報出爐　盤後一度重挫6%

科技股重挫！那指收黑逾350點　台積電ADR跌近3％

川普深夜報喜　習近平承諾「對美大採購」

立陶宛總理：設台灣代表處像是衝到火車前方

UNIQLO舊衣拍賣創六位數天價　「連官方都沒有」

更多熱門

相關新聞

日飯店NG行為　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

日飯店NG行為　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

飯店是民眾旅遊時放鬆身心的空間，但為了維護住宿品質，房客也應遵守應有的禮儀。日本一間飯店近日在官方TikTok發布影片，點出多項在客房內的「NG行為」，提醒住客千萬別當失格旅人，其中一項行為甚至可能直接觸犯竊盜罪。

台積電在日量產3奈米晶片　高市早苗：全力支持

台積電在日量產3奈米晶片　高市早苗：全力支持

日本暴雪38死413傷！今晚北海道恐迎暴風雪

日本暴雪38死413傷！今晚北海道恐迎暴風雪

台積電加碼5440億　熊本二廠跳級量產3奈米

台積電加碼5440億　熊本二廠跳級量產3奈米

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

日本妹「整形前後同框自拍」　逾1500萬人次見證完全變一個人

關鍵字：

未成年保護網絡誘騙偷拍事件單親媽媽福岡日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

購物天后直播「這壽衣誰穿」全放送

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面