日本單親媽「逼2女兒拍裸照」換金援！　傳給男網友1毛都沒拿到

記者王佩翊／編譯

日本福岡市33歲無業男子赤崎修一涉嫌在社群網站上張貼「願資助單親媽媽」的訊息，誘騙一名東京都內44歲女性，要求對方拍攝2名未成年女兒的裸體照片傳送給他，3日被警視廳依違反不同意猥褻等罪嫌逮捕，而該名偷拍女兒裸照的母親5日也被函送東京地檢署偵辦。

根據警方調查，赤崎修一2025年5月至6月期間，與這名44歲單親媽媽視訊通話時，對女方提出「讓我看看孩子們的內衣和裸體」的要求，指使對方拍攝當時就讀國中的15歲長女及11歲小學生二女兒的裸體畫面。

赤崎還向這名母親開出誘人條件稱，「只要提供30分鐘的影片，就支付70萬日圓（約新台幣14萬元）」，但事後根本沒有兌現任何金錢承諾。

警方調查發現，赤崎慣用的犯案手法是在社群平台發布「願意金援單親媽媽」的貼文，吸引經濟困難的女性主動聯繫。一旦對方上鉤，他便誘導進入視訊通話，再提出讓女童出鏡的要求，並以高額報酬作為誘餌。整起案件中，這名母親完全沒有收到任何金錢。

面對警方偵訊，赤崎修一僅承認部分犯行，辯稱「確實看過11歲少女的裸照，但沒有看過15歲少女的」，企圖減輕罪責。至於涉案的母親，警視廳也在5日將她以相同罪名函送地檢署。

這名單親媽媽在接受約談時坦承，當時以為只要照做就能拿到錢，所以沒有尊重女兒的感受，強迫她們配合。而案情之所以曝光，是因為被害的15歲少女向學校老師求助，校方察覺異狀後，立即通報警方介入調查，才揭發這起案件。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。