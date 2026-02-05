泰女大生搭計程車「再睜眼已全裸」！遭運將撿屍　載去旅館性侵

▲司機落網時聲稱，自己是遭惡靈附身才會性侵被害人。（圖／翻攝自The Thaiger）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一名51歲計程車司機桑萬趁著女乘客爛醉，竟將其帶到情侶酒店性侵，因此被逮。然而他被逮後卻向警方供稱，「我不知道那晚是被什麼邪靈附身」，企圖為自己的獸行開脫。

根據The Thaiger報導，被害女大生3日在一間娛樂場所喝酒，並於凌晨3時左右搭上計程車，準備前往另一個地方與朋友會合。然而在車程中她因爛醉失去意識，直到早上7時才在一間汽車旅館的房間內醒來。

被害人驚覺自己全身赤裸，躺在陌生旅館的床上，意識到可能遭到性侵，因此她立即前往醫院取得驗傷證明，隨後向警方提出正式告訴。

警方調閱監視器畫面並展開追查，很快便鎖定51歲的計程車司機桑萬嫌疑重大，並將其逮捕。然而嫌犯卻向警方聲稱，自己確實有將該名女子送往目的地，但抵達後女子不下車，因此他便問對方接下來想去哪裡，對方沒有說話，只是搖頭，所以他才將被害人送到情侶酒店。

當警方進一步追問他是否性侵被害人時，桑萬僅表示，「我不知道那晚是什麼邪靈附身」。但最終警方仍依刑法第276條「使用暴力或利用他人無法抵抗之狀態犯強姦罪」將他逮捕，該罪名可處4年至20年有期徒刑，並處8萬至40萬泰銖（約新台幣7.9萬至39萬元）罰金。