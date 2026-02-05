台灣有51名億萬富翁！全球第10名領先日韓　排行榜揭曉

▲台灣排名第10名，領先日本與南韓。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

機構Visual Capitalist公布2025年億萬富翁人數的各國排名，美國穩居全球之冠，有924名億萬富翁，總財富約為6.9兆美元，台灣則是排名第10名，共計51人，超越日本與南韓。

Visual Capitalist列出40個全球富豪最多的國家，排名如下：

2025全球各國億萬富豪人數排行榜

1.美國（924人；6.9兆美元）

2.中國（470人；1.8兆美元）

3.印度（188人；8880億美元）

4.德國（156人；6920億美元）

5.英國（91人；4560億美元）

6.瑞士（84人；5180億美元）

7.香港（74人；3280億美元）

8.義大利（61人；1970億美元）

9.新加坡（55人；2590億美元）

10.台灣（51人；1640億美元）

美國仍是億萬富翁人數最多的國家，有924人，總財富約為6.9兆美元，遠遠超過其他國家。中國穩居亞軍寶座，擁有470名富豪，財富達1.8兆美元，但2025年仍維持雙位數增幅，第三名的印度則有188人，受惠於科技、製造與基建投資持續擴張。

香港、新加坡等金融中心的富豪密集度，相對於人口比例而言，位居全球頂尖水準。台灣則是排在第10名，總計有51名億萬富翁，名次優於日本（排名第15，有41名億萬富翁）、南韓（排名第18，有31名億萬富翁）及泰國（排名第25）、馬來西亞（排名第26）等國家。

歐洲則是呈現兩極化發展，德國富豪人數暴增33%達156人，但法、英等國成長平緩。