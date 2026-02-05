快訊／常如山遭控性侵限制出境出海　愛爾麗：將對不實誣指採取行動

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

愛爾麗醫美集團董事長常如山5日突然現身台北地檢署，據了解，常如山被控在去年非禮1名認識的女性，涉嫌妨害性自主，被害人向刑事局提告後，案件送到地檢署偵辦，檢察官以被告身分傳喚常如山出庭應訊，訊後限制出境出海。愛爾麗集團發出聲明表示，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。





▲愛爾麗集團董事長常如山，訊後限制出境出海。（圖／記者劉昌松攝）

常如山曾就讀軍校，創立愛爾麗診所到中國展店多年，回戰台灣就迅速跨足醫美、醫療、地產開發，號稱全台最大醫美集團，常如山經常捐助救護車、早產兒保溫箱，公益形象十足，2025年投入資金宣傳打詐反詐，並曾邀請時任警政署長張榮興、刑事局長周幼偉等人頒贈「打詐英雄獎」。

據了解，常如山被控在2025年間，開車尾隨剛認識的1名年輕女性，雙方在街道邊發生拉扯，被害人事後向刑事局報案，辦案人員調閱監視畫面後，將案件送由台北地檢署進一步偵辦。

常如山5日在律師和助理陪同下，從北檢隔壁的地院門口快步進入，為了躲避媒體拍攝，還差點誤闖不對外公開的書記官辦公室，見無可迴避才走向地檢署法警室報到等候檢察官開庭。訊後限制出境出海。愛爾麗集團發出聲明表示，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。

▲愛爾麗聲明。（圖／記者劉昌松翻攝）

對此，愛爾麗集團發出聲明：

茲就本集團常如山總裁的私人案件，愛爾麗集團特此聲明如下：

一、告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。

二、常總裁自創業以來二十餘載，一路以來行善不餘遺力，愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。

三、對於常總裁私人感情事務佔用公共資源乙事，代常總裁向社會大眾致歉，

愛爾麗集團仍會秉持回饋社會之立場，

持續投入社會公益事務，望大眾能與愛爾麗共同支持無私貢獻社會之警消夥伴，已祈社會能分享更多良善。