鄭麗文喊「台灣人應接受自己是中國人」　綠：何不把黨部搬北京？

▲國民黨主席鄭麗文接受外媒專訪時指「台灣人應接受自己是中國人」。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑昨日出席與中共合辦的「兩岸交流合作前瞻」智庫論壇，並發布共15項共同意見，推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制，更嗨喊「堅持九二共識、反對台獨」，「兩岸都是中國人」。國民黨主席鄭麗文近日接受外媒專訪更表示，「台灣人應接受自己是中國人」。對此，民進黨表示，國民黨這麼喜歡中國、想要統一，為什麼不乾脆把中央黨部搬到北京，反正不都一家人？

民進黨指出，國民黨心心念念的國共論壇昨天落幕，雖然行前國民黨稱這次是「智庫交流、產業交流」，但最終，國民黨不只見了國台辦主任宋濤，還在人民大會堂新疆廳乖乖聽「中共統戰第一把交椅」中國全國政協主席王滬寧訓話。這難道真的不是「假交流、真統戰」嗎？

民進黨質疑，而且，國民黨與民眾黨高層這幾天也連番發表呼應統戰、心向中國的言論，難道是急著向中共表態，想爭取更多和習近平、王滬寧深入互動的門票？

國民黨主席鄭麗文就在接受外媒《經濟學人》專訪時，直接表示「台灣人應接受自己是中國人」，並再次強調「希望能與中國最高領導人習近平和解」。國民黨副主席蕭旭岑在謁見王滬寧時說「大家都是同胞，彼此血緣相依，情感共通」，並呼應中共說法，指責「抗中保台」其實是「媚美賣台」。

剛上任的國民黨中常委勤彭蓁，被發現過去擔任台企聯副會長時，就多次表示「期盼兩岸能夠早日統一」，還說「台商要推進祖國統一進程」。新任民眾黨立委李貞秀受訪時也大力支持鄭麗文，強調「我們也是所謂的中國人，不叫中國人不然叫什麼？」

民進黨指出，同一時間，民眾黨主席黃國昌則在媒體專訪中批評AIT處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，隨即被中共官媒拿來當做以台批台的宣傳素材。

民進黨質疑，國民黨這麼喜歡中國、這麼想要統一，為什麼不乾脆把中央黨部搬到北京算了？反正他們不都說是一家人？民眾黨也想跟著當中國人的話，要不要乾脆把黨名改成「中國民眾黨」？