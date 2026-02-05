「超強呼吸法曝光」重複4次睡著了　大票人實測：真的有用　

▲4-7-8呼吸法被封為「最有效的天然安眠術」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

失眠的人今晚試試看！一名網友驚呼，連續好幾天都是靠「吸氣4秒、憋氣7秒、吐氣8秒」的呼吸法，重複4次以上真的就睡著了！」貼文曝光後，不少網友共鳴表示，這招對焦慮型失眠特別有感，「吸氣4秒就睡著了，真的有用」、「重複三次就開始感到好像有比較放鬆」。

一名網友在Threads表示，最近躺在床上老是睡不著，最後竟是靠著「吸氣4秒、憋氣7秒、吐氣8秒」這套呼吸節奏，重複做4次以上才能順利睡著，雖然已經忘記是從哪裡看到的方法，但實測後直呼「真的很猛！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引發破4萬人討論，「真的！大家都要試試，一開始都會想說『最好是～哪有那麼厲害？』但我重複三次就開始感到好像有比較放鬆，後面不知道幾次就會不小心睡著了」、「我也是！昨天做了一整個晚上！對於焦慮的人超有用」、「這真的非常有用，我跟我妹分享478呼吸法，她以為我在騙她」、「吸氣4秒就睡著了，真的有用，感謝分享」、「這種呼吸法可以調節自律神經」。

也有網友分享有效的神奇入睡法，「腹式呼吸！做三個回合就睡著了」、「還有一個眼球運動法也不錯用」、「腹式呼吸就很好睡耶」、「還可以延伸加強版，鼻吸4秒、止息7秒、鼻吐8秒、核心微發力張嘴吐8秒，能感受胸背擴張、腹部起伏，以及肌肉的鬆緊」。

對此，一名營養師現身解釋，睡前透過鼻子吸氣4秒、憋氣7秒、再用嘴巴緩慢吐氣8秒，重複4次循環，大約1–2分鐘，這套呼吸節奏能啟動副交感神經，能讓心率下降、緩解焦慮，幫助身體放鬆，藉以提升睡眠品質。

最有效的安眠術！對食慾與消化功能也有幫助



事實上，「4-7-8呼吸法」被封稱為最有效的天然安眠術，根據美國亞利桑那大學整合醫學中心創辦人威爾博士（Andrew Weil）的說法，這套源自瑜伽調息（Pranayama）的呼吸技巧，可以說是「神經系統的天然鎮定劑」，原理就在於透過有節奏的深呼吸，啟動掌管休息與消化功能的副交感神經，並暫時關閉讓人緊繃的交感神經，讓身體自然而然進入放鬆模式，當神經系統轉換成平靜狀態，不僅能幫助快速入眠，還能舒緩焦慮、調整情緒，甚至對食慾與消化功能也有幫助。

除了在夜晚輾轉難眠時，專家也建議可以把4-7-8呼吸法融入日常情境，例如上班族在會議壓力大、情緒焦躁時，不妨在座位上偷偷做幾組；學生考試前緊張、難以專心，也能用這種方式安定心神，甚至在情緒激動或煩躁時，4-7-8呼吸也能像「暫停鍵」般幫助我們穩定下來。