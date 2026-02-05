老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

▲林男將病妻從14樓住家窗台推下樓身亡後，僅約5分鐘就走到派出所自首。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市1名74歲退休建築師林男，長期照顧罹患水腦症的68歲妻子，身心不堪負荷，2024年底，他將妻子從14樓住家窗台推下樓身亡，然後到派出所自首，被起訴涉犯殺人罪嫌仍在押，新北地院審理認為林男情堪憫恕，今（5日）判刑2年6月，可上訴。

判決理由指出，林男長年獨力悉心照護妻子，但妻子病情毫無好轉並持續惡化，幾已喪失行動、自理、語言及與旁人互動能力，林男在長期負面情緒累積情況下，將妻子推下窗台身亡，林男偵審期間始終認罪，與一般殺人案出於逞兇鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段，顯然不同。

合議庭認為林男符合自首減刑條件，從殺人罪最低法定刑10年徒刑往下減為5年，另考量本案是「長照悲劇」，林男犯行確有情輕法重、足以引起社會上一般人同情，而有情堪憫恕之處，再減刑為2年6月，已兼顧罪責相當，以及林男更生改善、復歸社會與維護社會安全等目的。

▲林男被依殺人罪嫌送辦後，家屬都原諒他。（圖／記者陳以昇翻攝）

本案原列為國民法官參審案件，林男子女和妻子姊姊都諒解他的難處，均請求不要選任素人國民法官參審、不願公開審理被渲染不幸事件，失去至親已非常悲傷，不希望受到二度傷害，家屬也沒對林男求償，檢方尊重家屬意見，合議庭因此裁定回歸3位職業法官審理的通常程序。

據悉，林男曾是建築師，與妻子結婚近40年，育有2子1女，都已成家立業、沒有同住，林男退休後與妻子住在新莊區一處高級大樓的14樓，常一同旅遊，林男尤其喜歡拍攝花、鳥照片，但2022年間，林妻罹患罕見疾病水腦症，夫妻倆悠閒的退休生活出現巨變。

林妻發病後，容易產生平衡感喪失、尿失禁、性格改變或智能障礙的症狀，生活無法自理、每況愈下，2024年8月間，林妻病情惡化，已不良於行，因林妻堅持只要丈夫照顧，除了居家照護服務員每天到府4小時協助盥洗，其他生活起居與張羅三餐的重任，都落在林男肩上。

2024年12月9日上午7點56分，林男將坐著輪椅的妻子推到14樓住家客廳窗邊，讓妻子手扶窗台站立、將妻子從窗台推下樓，林妻墜地當場身亡，林男隨即在8點01分，走到附近派出所自首殺害妻子，距離事發僅約5分鐘，他供稱照顧病妻使他精神承受莫大壓力，身心不堪負荷、瀕臨崩潰，事發當天壓力爆發而鑄成大錯。