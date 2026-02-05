　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

▲▼林男將病妻殺害後自行到派出所自首，警方依殺人罪將林男移送新北地檢署偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林男將病妻從14樓住家窗台推下樓身亡後，僅約5分鐘就走到派出所自首。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市1名74歲退休建築師林男，長期照顧罹患水腦症的68歲妻子，身心不堪負荷，2024年底，他將妻子從14樓住家窗台推下樓身亡，然後到派出所自首，被起訴涉犯殺人罪嫌仍在押，新北地院審理認為林男情堪憫恕，今（5日）判刑2年6月，可上訴。

判決理由指出，林男長年獨力悉心照護妻子，但妻子病情毫無好轉並持續惡化，幾已喪失行動、自理、語言及與旁人互動能力，林男在長期負面情緒累積情況下，將妻子推下窗台身亡，林男偵審期間始終認罪，與一般殺人案出於逞兇鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段，顯然不同。

合議庭認為林男符合自首減刑條件，從殺人罪最低法定刑10年徒刑往下減為5年，另考量本案是「長照悲劇」，林男犯行確有情輕法重、足以引起社會上一般人同情，而有情堪憫恕之處，再減刑為2年6月，已兼顧罪責相當，以及林男更生改善、復歸社會與維護社會安全等目的。

▲▼林男將病妻殺害後自行到派出所自首，警方依殺人罪將林男移送新北地檢署偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林男被依殺人罪嫌送辦後，家屬都原諒他。（圖／記者陳以昇翻攝）

本案原列為國民法官參審案件，林男子女和妻子姊姊都諒解他的難處，均請求不要選任素人國民法官參審、不願公開審理被渲染不幸事件，失去至親已非常悲傷，不希望受到二度傷害，家屬也沒對林男求償，檢方尊重家屬意見，合議庭因此裁定回歸3位職業法官審理的通常程序。

據悉，林男曾是建築師，與妻子結婚近40年，育有2子1女，都已成家立業、沒有同住，林男退休後與妻子住在新莊區一處高級大樓的14樓，常一同旅遊，林男尤其喜歡拍攝花、鳥照片，但2022年間，林妻罹患罕見疾病水腦症，夫妻倆悠閒的退休生活出現巨變。

林妻發病後，容易產生平衡感喪失、尿失禁、性格改變或智能障礙的症狀，生活無法自理、每況愈下，2024年8月間，林妻病情惡化，已不良於行，因林妻堅持只要丈夫照顧，除了居家照護服務員每天到府4小時協助盥洗，其他生活起居與張羅三餐的重任，都落在林男肩上。

2024年12月9日上午7點56分，林男將坐著輪椅的妻子推到14樓住家客廳窗邊，讓妻子手扶窗台站立、將妻子從窗台推下樓，林妻墜地當場身亡，林男隨即在8點01分，走到附近派出所自首殺害妻子，距離事發僅約5分鐘，他供稱照顧病妻使他精神承受莫大壓力，身心不堪負荷、瀕臨崩潰，事發當天壓力爆發而鑄成大錯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 9379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住
三重國小附近！突收「緊急警報」嚇到　新北消防：是演練訊息
白鹿「胸前大開洞」罕見辣露半球！　開高衩露雪白美腿
王必勝「瘦16kg」血壓藥不用吃了　驚人對比曝光
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5名曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

北竿遊客深夜突不適　海巡即刻救援派艇急送南竿就醫

獨／漁船涉勾斷台馬第二海纜線　船長首開庭喊冤：根本沒碰到

雲林艦7米巨浪中搏命接駁　醫官冒險一跳成功救回骨折漁工

女騎士誤信導航闖國3彰化段　困路肩動彈不得…警急出動引導

快訊／新北男騎士撞環保車當場身亡　2清潔員遭波及受傷倒地

不是放鞭炮慶過年...台中茶行挨轟20多槍　鄰居：嚇死人了

快訊／台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

科技生活圈成形！左營房市新選擇　「清景麟幸福城」以1／3價進駐核心

南苗市場砍人案釀3傷！疑因借手機不成　警還原開2槍過程

星爵驚：有人想跟ChatGPT結婚！　蕾貝卡弗格森自爆「用AI蓋雞舍」

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

北竿遊客深夜突不適　海巡即刻救援派艇急送南竿就醫

獨／漁船涉勾斷台馬第二海纜線　船長首開庭喊冤：根本沒碰到

雲林艦7米巨浪中搏命接駁　醫官冒險一跳成功救回骨折漁工

女騎士誤信導航闖國3彰化段　困路肩動彈不得…警急出動引導

快訊／新北男騎士撞環保車當場身亡　2清潔員遭波及受傷倒地

不是放鞭炮慶過年...台中茶行挨轟20多槍　鄰居：嚇死人了

快訊／台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

幽靈連署案搜索前收到LINE　國民黨宜蘭縣黨部主委父子遭約談

老翁推水腦症病妻墜14樓摔死！長照悲劇法官也同情　輕判2年半

台鐵攜手KATO辦「N規鐵道模型祭」　2/7北車登場

路邊這攤好香！外國觀光客「坐下等菜單」　泰男：這是喪禮現場

催討健保費變捐款代繳　新北分署健保署關懷弱勢「讓善循環」　

台積電熊本2廠擬改產3奈米　行政院：2036台灣先進製程仍佔80%

林琨瀚任新竹市副市長坦言「非常Shock」！盼協助改善新竹棒球場

《我的英雄學院》最新主機遊戲今日發售　3對3解放個性最終戰

喉嚨咳出綠色顆粒！台女星被挖出「10元硬幣大結石」 醫揭口臭真相

川習通話談台灣　行政院：立院速審總預算才能維護經濟成果

泰女大生搭計程車「再睜眼已全裸」！遭運將撿屍　載去旅館性侵

15歲女為偷和男友約會「翻窗墜亡」　家屬怒告物業求償百萬

【土地公尾牙】鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

社會熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

快訊／北港武德宮清晨竄火！警消出動18人灌救

新北女騎士返家自撞燈桿　送醫搶救不治

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

富國島丟包案　年代旅遊負責人林大鈞不起訴

即／國1大車連環撞　車流回堵5km

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

「一屍兩命」撞擊瞬間曝！新莊臨盆孕婦頭部重創亡

吳敦曾爆「兒圖家產」晚年借貸度日　女兒回應了

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

更多熱門

相關新聞

即／46歲兒被鄰居刺胸奪命　母求重判結局曝

即／46歲兒被鄰居刺胸奪命　母求重判結局曝

台中市龍井區去年發生一名周男持刀刺殺鄰居46歲陳男，陳男胸口被刺進15公分深，想走回家中時，倒臥在路邊身亡，還是被母親發現冰冷遺體。周男主張，只是想嚇唬、趕走陳男，應以傷害致死論罪，國民法庭今日下午仍依殺人罪判處13年6月。

王忠義弒親案無罪　獲刑事補償295萬

王忠義弒親案無罪　獲刑事補償295萬

毒駕撞死人驗尿偷加水　二審仍判8年

毒駕撞死人驗尿偷加水　二審仍判8年

殺人運將假釋後洗錢被抓

殺人運將假釋後洗錢被抓

爆料「他有愛滋」台中男叫囂被砍死

爆料「他有愛滋」台中男叫囂被砍死

關鍵字：

殺妻殺人國民法官水腦症罕見疾病情堪憫恕

讀者迴響

熱門新聞

身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人搶人畫面曝

大S剛嫁具俊曄「健康就已極差」：吃不下動不了！

即／川普深夜發文！與習通話談「台灣」　

8億102歲人瑞娶68歲看護！兒孫衝醫院搶人

即／台中某茶行被掃射10多槍　少年投案

錄影遭辱「沒讀過大學」！佳娜火大開罵

具俊曄深情堅守大S一年！　傳完成心願「返韓計劃」曝光

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

要硬要強「醫大推1蔬菜」！70%男補對了體力有感UP

吳敦曾爆「5000萬包養賈靜雯」　2人節目對決

日AV女優震撼訪台　5引退女神＋E級挑逗女王都來了

威力彩頭獎衝9.7億　4生肖財運最旺！

北投「皇池」驚傳熄燈！經營25年確定轉型

高中妹遭繼父性侵！犧牲自己上床判無罪

更多

最夯影音

更多
強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天

強冷倒數「暴跌15℃」全台極凍進冰箱探9℃凍3天
南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

南苗市場兇嫌「胸口中彈」送醫畫面曝！民眾氣喊：救他幹嘛

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　累計3傷搶救中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞！長達10cm滿臉血...顱骨骨裂ICU觀察中

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

派出所門口也敢殺？　台南男持足療刀瘋砍　英勇警「大外割」秒壓制　驚悚直擊畫面曝！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面