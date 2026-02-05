遭零日攻擊製作團告抄襲　「萊爾校長」團隊酸：芒草也有專利？

▲前國民黨新媒體部主任韋淳祐曝《萊爾校長》團隊被電影《零日攻擊》製作團隊提告。（圖／取自粉專《風向123事》）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨去年推出《萊爾校長》影片的製作團隊主任「阿祐」韋淳祐今（5日）指出，他們與國民黨前發言人楊智伃當時組成的新媒體團隊，今年突然卻被《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法。韋淳祐表示，其團隊用AI生成的「枯黃野芒草」竟被指控抄襲了《零日攻擊》花高價實拍的「翠綠青草」，原來只要錢花得夠，就能取得芒草的專利？原來只要補助拿得夠多，「黃色」和「綠色」是同一種顏色？

韋淳祐指出，國民黨新媒體團隊（朱立倫擔任國民黨主席時期）於2025年7月21日推出的國民黨反罷免廣告《7／26投不同意罷免-假訊息篇》，突然在2026年被疑似《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法。

韋淳祐狠酸，《零日攻擊》製作團隊似乎認為，窮到叮噹響的國民黨新媒體部，侵犯了他們那1億元鉅製的著作權？他們甚至感到一絲榮幸，這邏輯上大概是相當於指控一架單車抄襲法拉利的引擎構造。因為他們肯定抄不了《零日攻擊》那種「煉金術」般的融資手腕。對方在提告的證據中，指他們用AI生成的「枯黃野芒草」，是抄襲了他們花高價實拍的「翠綠青草」。

韋淳祐說，他們始終相信，戲仿是網路時代的搖滾樂，嘲諷是對惡質強權的手段，但這個世界最荒謬的，不是強權打壓，而是敢於砸一億以上的納稅錢，卻不敢直視自己的作品只是昂貴且無效的政治文宣的事實。面對秋後算帳，他們不會畏懼，更不會停止監督的角度，如果連一點諷刺都容不下，建議下次別申請補助，直接申請「玻璃心碎裂險」比較快回本。