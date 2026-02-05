閱讀器帶動3倍購書力　「兒童專用機」加入市場搶攻親子數位紮根

▲博客來表示，成人的習慣已定型，但國小6到12歲紮根閱讀的關鍵，亦是建立數位閱讀素養的黃金期。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

在數位內容快速擴張下，主打單一用途、低干擾的電子書閱讀器，近年成為消費市場關注焦點，博客來、momo去年陸續推出自有品牌電子書閱讀器，使用行為逐步反映在消費數據上，其中，平台指出閱讀器不僅推升3倍購書力，童書也年增逾1成、漫畫成長逾4成，親子數位閱讀加速成形。PChome 24h購物則透過整合Kobo與Readmoo讀墨雙平台會員，讓讀者可跨裝置於多款閱讀器軟體使用。

數位閱讀逐漸成為主流，根據博客來銷售數據觀察，閱讀器已成為高黏著閱讀行為的重要推力，使用閱讀器的會員，其電子書平均購書量為整體會員的近3倍，顯示專屬閱讀裝置能有效深化閱讀頻率與內容投入度；首次購買電子書會員數佔31%，除了帶入新客，搭配使用暢讀、暢聽訂閱服務，相關訂戶成長高達7成，凸顯高頻閱讀族群對「專注、不干擾」閱讀裝置的需求持續升溫。

在品類表現上，文學小說仍是閱讀器用戶的首選，其次為商業理財與心理勵志，反映沉浸式閱讀體驗對長篇內容的顯著助益。值得注意的是，親子與青少年閱讀市場的成長動能亦同步浮現，博客來指出，童書與青少年文學類電子書業績年成長17%，銷售品項數成長24%；輕小說與漫畫/圖文書表現更是年增達46%，同時，「聲音經濟」在親子市場持續發酵，兒童聽書業績年成長23%，主要購買族群集中於30到49歲女性，「以聽代讀」逐步成為親子陪伴與學習的重要閱讀形式。

在此趨勢下，閱讀器市場開始出現更明確的分眾走向。今年台北國際書展期間，博客來首度發表首款學齡兒童專用10.3吋電子書閱讀，將閱讀、聽故事、速查生字、背英文、闖關挑戰、成長紀錄等功能整合於同一裝置，聚焦國小6 到12歲的閱讀紮根階段，作為長期兒童數位閱讀布局的一環。平台並指出，去年推出的首款電子書閱讀器累計銷售已突破1.3萬台。

▲根據momo站上會員數據顯示，電子書銷量年增近4成、電子書閱讀時長季增5成。（圖／momo提供）

隨著閱讀型態加速走向行動化與數位化，momo去年也推出首款自有品牌電子書閱讀器，儘管今年暫無新機上市計畫，但根據站上會員數據顯示，2025年第四季電子書整體年成長近4成，電子書閱讀時長平均較第三季激增 50%，此外，聽書服務使用時長亦成長 30%，反映讀者對「隨時隨地、跨情境閱讀」的期待持續擴大，並進一步帶動實際選購需求。

搶攻數位閱讀商機，PChome 24h購物宣布串接Readmoo讀墨會員電子書購買整合，新服務上線後，可同時支援Kobo與Readmoo讀墨雙會員綁定，僅需完成一次帳號綁定，即可選購站上兩大電子書平台總計近600萬本藏書，對於同時擁有2種電子閱讀器的使用者，無須頻繁切換書城帳號就能統一管理，提升購書流程的便利性。平台也從銷售數據觀察分析，Kobo與Readmoo讀墨的電子書銷售量合計佔站上總電子書銷售量比達八成。